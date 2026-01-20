La AEMPS informa de la retirada del mercado de cuatro lotes de 'Fingolimod Glenmark' por un defecto de calidad

Archivo - Imagen de recurso fármacos. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PHOTOPA1 - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de cuatro lotes del medicamento 'Fingolimod Glenmark', de Glenmark Farmacéutica, usado en hospitales para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente, después de identificar un defecto de calidad que no supone un riesgo vital para el paciente.

Según ha detallado el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, el producto afectado es 'Fingolimod Glenmark' 0,5 mg, en formato 28 cápsulas duras, con números de lote 1500031, 1500032, 1500850 y 1500851, y fechas de caducidad 30/11/2026, 30/11/2026, 31/12/2026 y 31/12/2026, respectivamente.

El defecto identificado se trata de resultados fuera de especificación en el parámetro de disolución detectados en estudios de estabilidad. Por ello, la AEMPS ha pedido la retirada de todas las unidades de los lotes afectados y su devolución al laboratorio por los cauces habituales. La Agencia ha instado a las comunidades autónomas a realizar un seguimiento de esta retirada.