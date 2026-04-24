La AEMPS informa de un posible error de 'software' en las versiones 1.5 a 1.6 de la aplicación 'Dexcom One+ iOS'

Imagen de la 'app'. - AEMPS

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de un error en las versiones de 'software' comprendidas entre la 1.5 y la 1.6 de la aplicación para la monitorización continua de glucosa (MCG) 'Dexcom One+ iOS'.

Al igual que en el caso de las versiones comprendidas entre la 2.9.0 y la 2.11.2 de 'Dexcom G7 iOS' y 'Dexcom G7 Watch iOS', este error podría provocar que, al pasar a primer plano en un dispositivo inteligente tras haber permanecido en segundo plano durante un tiempo, la pantalla de la aplicación parpadee mostrando de forma secuencial valores estimados de glucosa (EGV) y flechas de tendencia no actualizados antes de mostrar los valores actuales, pudiendo retrasar las alertas de glucosa.

La AEMPS advierte de que, en caso de que una persona usuaria no sea consciente de que el valor de glucosa o una flecha de tendencia mostrados por la aplicación no están actualizados, o de que no reciba una alerta de glucosa a tiempo, existe el riesgo de que no se detecte una hiperglucemia o una hipoglucemia, así como de que se tome una decisión de tratamiento basada en una información incorrecta.

La aplicación 'Dexcom One+' para iOS forma parte del sistema de 'MCG Dexcom One+'. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de 'MCG Dexcom One+' debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo.

La aplicación 'Dexcom One+' para iOS está disponible para su descarga en 'Apple App Store'. Por el momento, la empresa está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes a través de una notificación en la aplicación 'Dexcom One+ iOS' para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

INFORMACIÓN PARA USUARIOS

La AEMPS recomienda a los usuarios comprobar que se ha recibido la nota de aviso de la empresa a través de una notificación en la aplicación 'Dexcom One+' para iOS. En caso de no haberla recibido, se debe contactar con Dexcom para solicitarla.

Asimismo, aconseja verificar si la versión de la aplicación se encuentra entre las afectadas (de la 1.5 a la 1.6). La actualización a la versión más reciente es obligatoria, ya que, a partir del 30 de abril de 2026, no será posible utilizar versiones anteriores.

En caso de tener instalada alguna de estas versiones, se deberá proceder a su actualización siguiendo estos pasos: acceder a la aplicación y pulsar en 'Actualizar aplicación' para dirigirse a la tienda 'App Store'; instalar la versión más reciente de 'Dexcom One+' para iOS, y, por último, abrir la aplicación y comprobar que funciona con normalidad.

Por otra parte, la AEMPS a pide a los profesionales sanitarios que informen a los pacientes que estén utilizando el sistema 'MCG Dexcom One+' sobre el fallo detectado en la aplicación y que les faciliten la nota de aviso de la empresa.

Asimismo, les indica que deben comunicar a los pacientes la necesidad de actualizar las versiones comprendidas entre la 1.5 y la 1.6 para poder seguir utilizando la aplicación, ya que, a partir del 30 de abril de 2026, no podrán emplear las versiones afectadas.