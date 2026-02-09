La AEMPS alerta del riesgo de efectos adversos en animales por el contacto con fármacos hormonales tópicos de humanos

Archivo - Tumor patient caressing her dog - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PHOTOGRAPHEE.EU

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre el riesgo de efectos adversos en animales de compañía por contacto con medicamentos hormonales tópicos enparches, geles o pomadas utilizados por sus dueños.

Según ha indicado este organismo regulatorio, la citada alerta se ha producido a raíz de haber tenido conocimiento, a partir de la notificación de las autoridades nacionales de Suecia, Alemania, Bélgica y Finlandia, de casos al respecto producidos por el contacto estrecho con sus dueños, tratados con los referidos fármacos.

De los confirmados, existen varios casos en los que perros, gatos y cobayas han desarrollado alteraciones relacionadas con la exposición involuntaria a medicamentos dérmicos o transdérmicos en forma de parches o pomadas aplicados sobre la piel de sus dueños.

En este contexto, la AEMPS ha señalado que los acontecimientos adversos reportados han sido diferenciados según el contenido del medicamento. Por ejemplo, en el caso de compuestos con estrógenos, se han observado feminización en machos, síntomas de hiperestrogenismo en perros y gatos (incluyendo ginecomastia), sintomatología de celo en animales castrados, celos persistentes y falta de desarrollo testicular, malformaciones congénitas y nacimientos prematuros.

En cuanto a los medicamentos que contienen testosterona, estos han ocasionado casos de alopecia, agresividad, trastornos del comportamiento, camadas con pocos cachorros y falta de celos en hembras.

IMPORTANCIA DE NOTIFICAR LOS CASOS

A tenor de ello, la AEMPS ha recordado la obligación de los veterinarios y demás profesionales sanitarios de comunicar cualquier sospecha de acontecimientos adversos, así como la opción de los responsables de los animales de hacerlo también directamente a la Agencia.

Llevar a cabo estas notificaciones es, según este organismo, fundamental para disponer de evidencias en España sobre los problemas que se presentan en mascotas tras la utilización de medicamentos de uso humano y poder contribuir a la identificación y mitigación de posibles riesgos.

Además, la AEMPS ha ofrecido otro tipo de consejos, como no permitir que personas o mascotas toquen, laman o se apoyen sobre la piel donde se ha aplicado el parche, gel o pomada hormonal. Junto a ello, ha recomendado asegurarse de lavarse bien las manos después de aplicar el fármaco.

También, este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad ha enfatizado la necesidad de usar ropa que cubra completamente la zona tratada, aplicar el tratamiento exactamente según la prescripción y contactar de inmediato con un veterinario si la mascota presenta síntomas.