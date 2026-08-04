La AEMPS alerta: no todos los geles hidroalcohólicos y jabones antisépticos sirven para lo mismo

Archivo - Gel hidroalcohólico. - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recomendado consultar el etiquetado de los productos desinfectantes de piel sana, como geles hidoralcohólicos o jabones antisépticos, y utilizar cada producto solo para el uso indicado.

Según ha explicado, aunque el uso de productos desinfectantes es habitual en el día a día, no todos son iguales ni pueden utilizarse indistintamente para cualquier finalidad. Cada producto está evaluado para un uso concreto y utilizado fuera de este puede reducir su eficacia y suponer un riesgo.

Con el objetivo de promover el uso correcto de estos productos, conocidos de forma técnica como desinfectantes biocidas TP1, la AEMPS ha publicado una infografía, basada en un juego de colores inspirado en un semáforo de circulación, en la que aclara cómo emplearlos de forma adecuada, así como dónde no deben usarse.

Así, el material divulgativo detalla que los desinfectantes para piel sana pueden usarse para el lavado y frotado higiénico de manos, el lavado y frotado quirúgico de manos y el lavado de otras zonas del cuerpo, siempre que no estén implicadas en cirugía o inyección. En cambio, no deben utilizarse en heridas o mucosas ni en superficies u objetos y tampoco en el campo quirúrgico preoperatorio y puntos de inyección.

Lo recomendable es usar los productos cuando sean necesarios y respetando las dosis, verificar el número de registro, no mezclarlos con otros productos, leer las instrucciones y respetar la fecha de caducidad.

La agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha detallado que, en función de su uso previsto, estos productos se regulan bajo diferentes marcos normativos y son evaluados para aplicaciones específicas. Asimismo, ha precisado que los biocidas autorizados deben incluir un número de registro en su etiquetado.