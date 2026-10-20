AELMHU reclama un acceso equitativo de los medicamentos huérfanos y situar las ER como prioridad para el Gobierno

Archivo - Pastillas, fármacos, medicamentos huérfanos - YULKAPOPKOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) reclama situar las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos entre las prioridades de la próxima legislatura, para ello propone diez medidas entre las que se encuentra el un acceso efectivo y equitativo en todas las comunidades autónomas, impulsar modelos de financiación más flexibles o reconocer los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos como un ámbito estratégico de la política industrial farmacéutica y de competitividad.

Las propuestas abordan los principales retos relacionados con la investigación clínica, la evaluación, la financiación y el acceso a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, incorporando también medidas dirigidas a fortalecer la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos desde la perspectiva industrial y de competitividad.

"La próxima legislatura debe ser una oportunidad para reconocer las particularidades de los medicamentos huérfanos y el papel de las empresas que los investigan y desarrollan", afirma Beatriz Perales, presidenta de AELMHU.

"Mejorar el acceso de los pacientes y fortalecer la capacidad de España para atraer inversión e innovación son objetivos que deben avanzar conjuntamente. Para ello, necesitamos un marco estable y previsible que preserve los incentivos a la investigación y facilite que los avances científicos se traduzcan en nuevas opciones terapéuticas", advierte.

Al mismo tiempo, reclamam que "se aplique el principio de proporcionalidad regulatoria para evitar que medidas de carácter general tengan un impacto desproporcionado sobre la investigación, el desarrollo y el acceso a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos".

AELMHU busca que estas propuestas se tengan en cuenta en la elaboración de los programas electorales y puedan traducirse en medidas concretas durante la próxima legislatura. La Asociación considera que España cuenta con capacidades científicas, clínicas e industriales que deben seguir fortaleciéndose mediante políticas públicas adaptadas a las particularidades de los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos.

DIEZ PRIORIDADES PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

La primera petición es integrar expresamente el acceso a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos en la política nacional de enfermedades raras, con objetivos e indicadores que permitan evaluar los avances en los tiempos de acceso, la equidad territorial y los resultados en salud.

En segundo lugar, reconocer los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos como un ámbito estratégico de la política industrial farmacéutica y de competitividad, preservando los incentivos necesarios para su investigación y desarrollo y evaluando el impacto de las medidas económicas y de contención del gasto sobre la innovación y el acceso de los pacientes.

En tercer lugar reducir los plazos de puesta en marcha de los ensayos clínicos en enfermedades raras, reforzar las redes de centros especializados y establecer circuitos que faciliten la identificación y derivación de pacientes.

Por otro lado, impulsar la generación y utilización de datos y favorecer el desarrollo de registros entre comunidades autónomas y conectados con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios que permitan la toma de decisiones y mejora de resultados en salud, y establecer un mecanismo estable de acceso temprano que permita financiar de forma provisional o condicionada medicamentos para enfermades raras con necesidades médicas no cubiertas y sin alternativas terapéuticas.

La asociación pide que se desarrollen métodos de evaluación adaptados a las particularidades de los medicamentos huérfanos, que reconozcan el valor de los datos y la evidencia en vida real, incorporando el valor social de los tratamientos y favorezcan la participación de los pacientes y expertos clínicos; y se impulsen modelos de financiación más flexibles para los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, atendiendo a sus particularidades y la evolución de la evidencia, favoreciendo el uso de acuerdos basados en resultados, y otros mecanismos de gestión de la incertidumbre, dentro de un marco de criterios claros y previsibles.

Asimismo, espera que se garantice que las decisiones de financiación del Sistema Nacional de Salud se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo en todas las comunidades autónomas, evitando retrasos injustificados y requisitos adicionales que puedan demorar su incorporación, y mejorando la transparencia sobre los tiempos reales de acceso; y desarrollar mecanismos específicos de financiación y coordinación para las terapias avanzadas destinadas a enfermedades raras que garanticen un acceso equitativo, faciliten la atención en centros de referencia y eviten que el lugar de residencia del paciente condicione su acceso al tratamiento.

Finalmente, el decálogo pretende incorporar el principio de proporcionalidad regulatoria en el marco normativo aplicable a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, evitando que medidas de carácter general generen un impacto desproporcionado para su investigación, desarrollo y acceso.