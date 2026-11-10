La AEGH denuncia que el proyecto formativo de laboratorio clínico solapa competencias de genética de laboratorio

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Genética Humana. - AEGH

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Genética Humana (AEGH) ha denunciado que el proyecto del programa formativo de laboratorio clínico, publicado por el Ministerio de Sanidad en fase de audiencia e información pública, "solapa competencias" de genética de laboratorio, por lo que ha exigido que se retiren o corrijan los apartados correspondientes.

Según ha explicado, el texto incorpora competencias de genética, asignándoles un periodo formativo de dos o siete meses, un tiempo que para la AEGH es insuficiente para poder asumir, con la profundidad y la autonomía necesarias, el conjunto de responsabilidades que contempla el proyecto.

"El diagnóstico genético requiere conocimientos sólidos de citogenética, genómica, genética bioquímica y biología molecular, además de capacidad para interpretar variantes e integrar los resultados con el contexto clínico y familiar. Sus implicaciones diagnósticas, pronósticas y reproductivas exigen también una formación específica en asesoramiento genético y en los aspectos éticos de la atención a pacientes y familias", ha detallado la Junta Directiva de la asociación.

Asimismo, ha reprochado que se contemplen este tipo de competencias en el proyecto de laboratorio clínico cuando se están desarrollando las especialidades de genética de laboratorio y genética médica, para las que se prevén cuatro años de formación.

En concreto, ha tildado de "incoherente" que se promuevan estas especialidades y, al mismo tiempo, se atribuyan responsabilidades de alcance comparable dentro de un programa generalista sin delimitar su nivel de autonomía.

La asociación ha expresado su reconocimiento a la contribución de los profesionales de análisis clínicos y bioquímica clínica a la atención genética, pero ha subrayado que esa trayectoria no justifica equiparar la formación parcial en genética con la formación integral de una especialidad propia.

Tras ello, ha defendido una organización asistencial basada en la colaboración entre disciplinas y en una delimitación clara de las responsabilidades.

RETIRAR O REFORMULAR EL CONTENIDO

La AEGH ha exigido al Ministerio de Sanidad la retirada o reformulación de los contenidos cuestionados del dominio 5, con especial atención a las competencias 5.35 a 5.41, y ha solicitado participar en su revisión junto con los expertos implicados en el desarrollo de las especialidades de genética y, cuando se constituya, la Comisión Nacional de la Especialidad de Genética de Laboratorio.

"La prioridad debe ser garantizar una atención genética de calidad, con profesionales cuya formación y responsabilidad asistencial estén claramente definidas", ha defendido para advertir que, si el texto que finalmente se apruebe mantiene los contenidos cuestionados, estudiará las medidas administrativas y judiciales que procedan.

De este modo, la asociación ha mostrado su discrepancia con el manifiesto de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), que defiende que la genética asistencial y la reproducción asistida son competencias consolidadas dentro de la especialidad de laboratorio clínico y rechaza la creación de una especialidad de genética de laboratorio.

A su vez, ha compartido la preocupación expresada por la Sociedad Española de Inmunología (SEI) ante los contenidos de su ámbito incluidos en el mismo proyecto y ha respaldado la defensa de una formación especializada adecuada.