La AEDV advierte de que la falta de conocimiento del eccema crónico de manos grave dificulta su diagnóstico precoz

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), José Manuel Carrascosa, ha advertido de que la falta de un mayor conocimiento y reconocimiento del eccema crónico de manos (ECM) grave sigue dificultando su diagnóstico precoz y un abordaje adecuado.

"Por lo que desde la AEDV trabajamos activamente en la formación de los profesionales, en la difusión del conocimiento y en la búsqueda de estrategias para optimizar el manejo de esta enfermedad para mejorar la atención en todo el territorio", ha señalado Carrascosa en una mesa de trabajo celebrada en el Senado, en la que han participado LEO Pharma y la AEDV.

La mesa de trabajo se ha celebrado coincidiendo con el primer Día del Eccema Crónico de Manos, una iniciativa creada por la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), con el apoyo de LEO Pharma, con el objetivo de favorecer la concienciación social sobre esta patología.

El objetivo del encuentro ha sido visibilizar la dimensión clínica, social y socioeconómica del eccema crónico de manos grave en España y sensibilizar a los representantes institucionales sobre los principales retos que plantea esta patología en el sistema sanitario. La comparecencia ha permitido abordar el ECM grave desde una perspectiva integral y enfatizar la necesidad de avanzar hacia un mayor reconocimiento institucional y un abordaje más homogéneo en el conjunto del territorio.

El ECM es una enfermedad inflamatoria de la piel con una evolución fluctuante y heterogénea1. Para ser considerada crónica, la enfermedad debe persistir más de 3 meses o recaer al menos dos veces al año a pesar de un tratamiento adecuado. Se manifiesta con síntomas como picor, dolor, descamación y fisuras dolorosas, afectando de forma significativa a la funcionalidad de las manos.

"Se trata de una dermatosis heterogénea desde el punto de vista clínico, etiológico y en los mecanismos de acción implicados, pero con un nexo común: los pacientes que la sufren presentan, de forma continuada, una sintomatología invalidante cuyo impacto va mucho más allá de lo visible, afectando significativamente la calidad de vida de los pacientes", ha indicado Carrascosa.

En la actualidad, esta patología afecta aproximadamente al 4,6 por ciento de la población adulta en España, y alrededor del 6 por ciento la padece en un estadio grave. Esta prevalencia sitúa al ECM como uno de los trastornos cutáneos más relevantes en consulta dermatológica, avisan los expertos.

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Asimismo, señalan que el ECM grave tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes con limitaciones funcionales que pueden interferir de forma significativa en la autonomía personal, además de estigmatización social y una elevada carga emocional, que se manifiesta con frecuencia en ansiedad o síntomas depresivos, especialmente en los casos más severos.

La enfermedad tiene, advierten, una marcada dimensión laboral, particularmente en colectivos con alta exposición a irritantes o al lavado frecuente de manos como son los profesionales sanitarios, trabajadores de la industria alimentaria, peluquería o limpieza. En este contexto, el 35,3 por ciento de los pacientes con ECM grave ha requerido al menos una baja laboral en el último año y el 24,5 por ciento se ha visto obligado a cambiar de trabajo como consecuencia directa de la enfermedad, lo que evidencia su impacto socioeconómico tanto a nivel individual como para el sistema.

"Desde LEO Pharma mantenemos un firme compromiso con la investigación y la innovación en dermatología, especialmente en aquellas áreas donde históricamente existen necesidades médicas no cubiertas, como es el caso del eccema crónico de manos grave. Esta patología no es solo un problema de salud individual, sino un reto con un impacto social, laboral y económico relevante, que requiere una mayor visibilidad en la agenda pública. En este sentido, esta jornada representa una oportunidad única para dar voz a los pacientes y seguir trabajando de forma conjunta para mejorar la atención y ofrecer soluciones para las personas afectadas en España", ha señalado Juan Fran Cuello de Oro, director general de LEO Pharma España.

LEO Pharma y la AEDV reiteran así su compromiso con los pacientes, la investigación en dermatología y la colaboración entre instituciones, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes para mejorar el abordaje de las enfermedades cutáneas crónicas en España.