La AEDS aboga por evaluar leyes sanitarias antes y después de su aprobación y defiende que no obstaculizan la innovación

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Federico de Montalvo Jääskeläinen, ha mostrado la apuesta de esta organización por evaluar las leyes sanitarias antes y después de su aprobación, al tiempo que ha defendido que estas no obstaculizan la innovación.

"La crítica a la regulación responde a que, en ocasiones, regulamos mal", por lo que es necesario "regular bien", ha señalado, destacando que el objetivo es "conjugar protección de derechos con incentivo para la innovación en tecnologías y biotecnologías". "Puede ser que las leyes no sean buenas a los pocos años", ha afirmado en referencia a la necesidad de su reevaluación, mientras que en su elaboración ha apuntado a "colegios sanitarios" y "pacientes" como agentes a participar.

En este contexto, ha indicado que "hay que denunciar que las memorias de análisis de impacto normativo no se están haciendo como deberían hacerse". Estas están contempladas en la Ley del Gobierno para la participación de las partes interesadas en la norma en ciernes, pero han sido afeadas en ocasiones por el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, según ha expuesto.

"Una norma no evaluada es mala regulación de inicio", ha subrayado este representante de la AEDS, que ha recordado que "el trámite de audiencia es escuchar para incorporar ideas". En este punto, ha puesto como ejemplo la Ley de Eutanasia, que se llevó a cabo "sin haber escuchado a los profesionales sanitarios".

De Montalvo Jääskeläinen ha intervenido en la presentación del documento de conclusiones del XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en noviembre pasado, acto en el que ha indicado que "la regulación europea está dando pasos" en materia sanitaria, por lo que este continente "sigue siendo referente". Esta opinión ha sido compartida por la presidenta de la AEDS, Ofelia de Lorenzo, que ha remarcado la necesidad de una "perspectiva europea" y de armonizar la legislación sanitaria con el viejo continente y adaptarla a la realidad tecnológica y social.

Las conclusiones obtenidas en el citado Congreso, que tendrá una nueva cita los días 19 y 20 de noviembre de este año, son una "guía estratégica para los desafíos venideros en Derecho Sanitario", ante los que se busca "ofrecer soluciones", ha afirmado De Lorenzo. Todo en un momento en el que "Europa está en un punto de inflexión", ha destacado.

EL ESPACIO EUROPEO DE DATOS DE SALUD Y LA IA, OBJETO DE ANÁLISIS

Así, estas argumentaciones obtenidas en el evento versan sobre avanzar hacia una armonización normativa efectiva con Europa para enfrentar los retos del sector sanitario; el Espacio Europeo de Datos de Salud, que representa una oportunidad única para mejorar la asistencia clínica, las políticas públicas y la investigación; la Inteligencia Artificial (IA), que debe integrarse como una herramienta de soporte en la toma de decisiones clínicas, bajo la supervisión de los profesionales de la salud; y la importancia de que la regulación defina la responsabilidad en esta materia.

Junto a ello, es necesario adaptar la legislación española a los avances de la salud digital y las terapias avanzadas; una Ley de Pandemias y gestión de emergencias sanitarias; el fortalecimiento de la cooperación público-privada; reforzar la regulación de la salud pública, priorizando la prevención y la equidad en el acceso a los servicios de salud; y proteger los datos cerebrales y neuronales, dado el avance de la neurotecnología.

Además, se ha concluido que se debe luchar contra el anticientificismo y las pseudociencias, punto en el que ha incidido el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, que ha indicado que este "no es un fenómeno marginal", sino que está "en auge". El mismo "se aprovecha de la vulnerabilidad del paciente" y "afecta directamente a la salud pública y al Derecho", lamenta.

Es requerible "un delicado equilibrio entre libertad de expresión y protección de la salud", ya que "cuando un sanitario habla públicamente, no ejerce una libertad de expresión ilimitada", ha continuado, para añadir que "los colegios profesionales tienen el deber de actuar de forma proactiva". Además, ha puesto "el foco" en la "publicidad sanitaria engañosa".

LA TARDANZA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ÓMNIBUS EUROPEA ES "UN RETROCESO"

Por su parte, el CEO del Grupo PROMEDE y presidente del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, ha explicado que "los pacientes están perdiendo en regulación en Europa", ya que "la Ley Ómnibus va a tardar dos años en implementarse y eso es un retroceso".

"Si el criterio es demasiado restrictivo, limitaremos la innovación y, si es demasiado laxo, limitaremos derechos individuales", ha explicado en relación con la importancia de regular "para que los pacientes reciban la mejor atención". Además, ello debe hacerse "de forma rápida y con criterio porque la realidad va muy deprisa".

En este acto, en el que se han abordado otros conceptos, como la necesidad de un baremo de daños sanitarios y la relevancia de la resolución extrajudicial de conflictos, ha tenido un importante peso el reciente Tratado de Pandemias', el cual no es óbice para "la necesidad de una ley" en España, como ha aseverado De Lorenzo y como se expone en las conclusiones del Congreso. "Es una reivindicación que llevamos diciendo incluso desde antes de la pandemia", ha recordado.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha puesto "en valor" el trabajo de la AEDS, así como la importancia de "marcar una estrategia jurídica para cuidar de los que cuidan", mientras que el director de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Jiménez, ha sostenido que "la regulación debe respetar el criterio clínico del veterinario".

Es necesaria "una integración real en el 'One Health'", ha subrayado, tras lo que la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podología (CGCOP), Elena Carrascosa, ha informado de que "el 82 por ciento de la población no tiene acceso a cirugía podológica en el sistema público". Es pertinente "un Real Decreto que incluya la Podología de forma homogénea en la cartera de servicios", ha manifestado.

LA FUTURA LEY DEL MEDICAMENTO, A ESTUDIO

Por último, el responsable del Área de Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Álvaro Echevarría, ha centrado su intervención en "la futura Ley del Medicamento que se está tramitando para sustituir la actual Ley de Garantías", la cual "es clave" y "decisiva", ya que "permitirá reforzar los principios de equidad de acceso", siempre que se reforme "bien".

El objetivo es "reforzar la importancia del medicamento como bien estratégico", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que es "una oportunidad para mejorar el acceso a innovación farmacéutica". "Es clave para asegurar un modelo de precios que garantice la estabilidad del sistema y de la cadena de suministro", ha enfatizado.

Echevarría ha celebrado que el Ministerio de Sanidad no vaya a incluir "el nuevo modelo de copago evitable", ya que tendría "importantes efectos negativos". "Debe hacer consenso para la reforma de la ley, con todos los agentes llamados a aplicarla", ha destacado, para concluir que la meta es priorizar "la salud de los pacientes y el abastecimiento".