La AECC presenta a la reina Letizia sus principales proyectos para el 2026, centrados en la humanización y la investigación - CASA REAL

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia, presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha presidido este miércoles la primera reunión de trabajo de este año, donde le han presentado la actividad realizada en 2025 y los proyectos para 2026, que pretenden dar un impulso al modelo de humanización y la investigación.

Respecto al nuevo modelo de humanización, centrado en la persona y sus necesidades, que se ajusta a los marcos europeos, nacionales y autonómicos y que recoge las aportaciones de pacientes y familiares, cuyo objetivo es garantizar una atención integral en todas las fases del proceso de la enfermedad; reforzar la autonomía y participación de las personas con cáncer en la toma de decisiones; y promover el bienestar y la formación del personal sanitario para escuchar, acompañar y comunicar noticias difíciles, reducir la ansiedad que genera un diagnóstico de cáncer y mejorar la toma de decisiones compartidas fortaleciendo el vínculo médico-paciente.

Este modelo se presentará en el acto que tendrá lugar, como todos los años, con motivo de Día Mundial Contra el Cáncer, el 4 de febrero. No obstante, Su majestad ha podido conocer cada uno de los nuevos servicios que conforman la cartera de servicios que la Asociación ofrece a todas las personas con cáncer y familiares de forma gratuita en todo el territorio español: atención psicooncología, logopedia, asesoramiento nutricional, ejercicio físico oncológico, fisioterapia, asesoramiento jurídico-laboral y acompañamiento.

En cuanto al impulso a la investigación, que "sigue siendo uno de los pilares estratégicos de la organización", recuerdan que en 2026 se cumple el décimo aniversario del World Cancer Research Day, una efeméride liderada e iniciada por la Asociación Española Contra el Cáncer, dentro de la red internacional de organización que luchan contra el cáncer, en la que ya participan casi 61.000 personas, más de 12.600 investigadores y 134 entidades de todo el mundo.

La Reina, que fue recibida por el presidente de la Asociación, Ramón Reyes, ha conocido de primera mano "el firme compromiso institucional con la investigación, la prevención y la asistencia integral a pacientes y familias afectadas por el cáncer, así como la importancia de seguir impulsando iniciativas que generen un impacto real en la sociedad".

Respecto a los logros del pasado año, la Asociación ha destacado la puesta en marcha de la plataforma abierta 'Más Datos Cáncer', como herramienta para impulsar la equidad en el abordaje del cáncer en todo el territorio mejorando el acceso, la homogeneidad y la calidad de la información disponible sobre la enfermedad.

Además, le han señalado la primera edición de 'RedImpacto', la primera convocatoria de Ayudas a otras entidades que en esta ocasión se han centrado en financiar proyectos para fortalecer la incorporación de la voz de los pacientes y familiares en todos los programas asistenciales; y el lanzamiento de la primera convocatoria de investigación de la biología de la prevención.

Esta convocatoria tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los factores de riesgo del cáncer, acercar la biología a la prevención, llevar a cabo una prevención personalizada, identificar inequidades en la incidencia del cáncer y entender la nueva tendencia de cánceres en adultos jóvenes por su relación con el medio externo.

Finalmente, han dado a conocer la cifras de actividad realizada durante el año 2025: 86.486 pacientes y familiares atendidos con los servicios gratuitos de la Asociación y más de 240.000 llamadas recibidas en el teléfono contra el cáncer (900 100 036); 157 millones de euros invertidos en investigación del cáncer con una red que alcanza los 3.000 investigadores y 24 millones destinados a 82 proyectos internacionales; la creación de 194 espacios libres de humo y casi 765.000 socios en toda España.