La AECC presenta un libro sobre cómo sus jornadas de cuestaciones pasaron a ser un "símbolo" de unidad contra el cáncer

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Madrid ha presentado este martes el libro 'Historias de una Cuestación. Más de 70 años de recuerdos', en la que se relatan "las anécdotas, vivencias y sueños" de las personas que han formado parte de la organización desde sus inicios, así de como de la creación de sus jornadas de recogida de fondos a pie de calle.

"Hace más de 70 años empezó una historia con el esfuerzo de miles de personas. La asociación nació con la misión de acompañar a las personas con cáncer", ha resaltado el presidente de la AECC en Madrid, Jaime Salaverri, durante el acto de presentación.

Tras ello, ha manifestado que se trata de la entidad "de referencia" en la lucha contra el cáncer a nivel nacional, y que se encarga de acompañar a los pacientes y sus familiares en el diagnóstico, la prescripción, el tratamiento y la investigación, recordando su inversión de 143 millones de euros en 250 proyectos, en los que hay involucrados unos 2.300 investigadores.

Salaverri ha explicado que, para llegar a esta situación, se ha necesitado algo "muy importante" como lo son las cuestaciones, unas jornadas en las que la organización sale a la calle no solo para recaudar fondos, sino para contar lo que hacen, y que a día de hoy suponen un "símbolo de unidad, compromiso y de apoyo".

"Este jueves volvemos a salir todos juntos con un objetivo común. El objetivo es superar ese 70 por ciento de supervivencia en cáncer. Porque todavía queda mucho que hacer en prevención, mucho que hacer en investigación. Pero es verdad que detrás de cada lucha, detrás de cada donativo, hay mucho más. Hay historias, hay recuerdos, hay personas queridas, hay sueños, hay proyectos de vida", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha señalado la importancia de que sus miembros sigan saliendo a las calles después de 70 años no solo con huchas, sino también con datáfonos y números para hacer bizum, pues considera que "la calle sigue sosteniendo a la asociación", y que además le ha permitido pasar de la caridad y la beneficiencia a ser una institución de impacto social.

Reyes ha aseverado que una buena parte de su presupuesto proviene de la generosidad de sus más de 670.000 socios, lo que ha posibilitado tejer una red de investigadores que ha contribuido a aumentar enormemente la supervivencia al cáncer.

El director general de la Fundación Telefónica, Luis Prendes, ha explicado que este libro recoge "historias de héroes y heroínas" que "se revelan y no quieren ser indiferentes ante la fragilidad de los demás"

"Lamentablemente, el cáncer arrebata cuerpos, ciega vidas, cierra puertas que no deberían cerrarse, mutila sueños que no deberían dejar de ser soñados (...) Por eso la cuestación no es simplemente recoger dinero. Es recoger testimonios, energía, esfuerzo, sabiduría, acompañamiento", ha agregado durante su intervención.

El acto también ha servido para leer en voz alta un capítulo de este libro, tarea llevada a cabo por el actor y director de doblaje Alfonso Manjavacas, y en el que se cuenta que, en una época en la que "hablar de cáncer aún costaba", la organización comprobó que la cuestación era más que una recogida de fondos y que se trataba de un "gesto de comunidad", que proporciona "esperanza" a través de pequeñas acciones de personas anónimas.

"Cada año, durante esta jornada, las diferencias se disolvían: no importaba el lugar de procedencia, ni la edad, ni las creencias, ni siquiera la historia personal de cada uno. Ese día, los pacientes, los familiares, los voluntarios, los vecinos, los médicos, los curiosos, los transeúntes, todos se encontraban alrededor de una mesa, de una hucha, de una mirada que decía 'gracias'. Porque una moneda entregada a un desconocido, un gesto de generosidad espontáneo, un 'ánimo' dicho a media voz, podían convertirse en una gran historia. Una historia que une, que acompaña", ha narrado Manjavacas.

Del mismo modo, se han relatado historias vividas durante las cuestaciones como la de un niño que donó el último euro que le dio su abuelo antes de fallecer por cáncer, o un socio del Real Madrid que decidió donar 81.044 euros, un euro por cada socio que entraba en el estadio de su equipo.

Este acto también ha contado con la participación del presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, Daniel Fernández, la comisionada para el PERTE de Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, o la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno.

El, libro ilustrado con la ayuda de la Fundación Antonio Mingote, se puede consultar de forma digital y gratuita en el enlace 'https://madridcuestacion.contraelcancer.es/wp-content/upload...'.