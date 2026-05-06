La AECC pide apoyo ciudadano en su cuestación y garantiza la vigilancia sobre cada euro destinado a investigación

Archivo - Imagen de archivo de una hucha de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en un día de la cuestación. - AECC - Archivo

Este jueves celebra el Día de la Cuestación MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha pedido la colaboración de la ciudadanía en la tradicional cuestación de la organización para contribuir a hacer frente a los "desafíos actuales que plantea el cáncer", al tiempo que ha defendido la "vigilancia" que la entidad ejerce sobre cada euro destinado a investigación.

En el marco del Día de la Cuestación, que se celebra este jueves, Reyes ha explicado que la "sólida estructura" de gobernanza de la Asociación es equiparable a la de una empresa del Ibex 35. "La rendición de cuentas es anual; existe una asamblea de socios equivalente a una junta general de accionistas, donde se informa de toda la actividad. Además, se publica una memoria que se difunde en la web y se ofrece toda la información disponible", ha recalcado en un encuentro con periodistas.

La Asociación, junto a pacientes, voluntarios y socios, saldrá este jueves a las calles con el objetivo de recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica, fomentar hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer y seguir ofreciendo apoyo gratuito a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

Bajo el lema 'Cuando paras, nos movemos contra el cáncer', la jornada contará con más de 3.100 mesas distribuidas por todo el país y más de 11.000 voluntarios movilizados. Además de la tradicional hucha, se habilitarán nuevas formas de donación a través de Bizum y códigos QR. "Esperamos recaudar cerca de tres millones de euros", ha informado Reyes, quien ha recordado que antes de la pandemia la AECC llegó a alcanzar los 7,5 millones de euros de recaudación.

En este contexto, Reyes ha indicado que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. "Debemos tener en cuenta que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En España hay un diagnóstico de cáncer cada 2 minutos y se calcula que para el 2030 habrá más de 317.000 casos nuevos", ha añadido.

LA AECC ATENDIÓ EN 2025 A 170.000 PERSONAS AFECTADAS

Por otra parte, Reyes ha señalado que la AECC atendió durante 2025 a un total de 170.000 personas afectadas por la enfermedad, a través de los diferentes canales de atención. Al hilo, ha afirmado que es la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España. En concreto, 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso y 58,7 millones de euros destinados a tumores de baja supervivencia o poco frecuentes.

Además de la investigación, la Asociación pide financiación para sustentar el cuidado integral que presta. "Todos estos servicios cuestan mucho dinero, teniendo en cuenta que solo el 7 por ciento de nuestro presupuesto son subvenciones, el resto nos lo da la población", ha apuntado el presidente de la AECC.

Por último, Reyes ha resaltado que la cuestación es mucho más que una captación de fondos. "Es importante porque es una financiación independiente y gracias a ella, la Asociación puede sostener programas de investigación, atención integral al paciente, atención psicológica, apoyo social y prevención sin estar limitada a ayudas gubernamentales", ha finalizado.