adELA organizará en Madrid un lazo solidario con un pastel de 96 metros para apoyar a personas con ELA

Archivo - Hombre discapacitado sentado en silla de ruedas en un embarcadero y admirando la naturaleza junto al lago - SIMONSKAFAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), en colaboración con BenalELA y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, celebrará el próximo domingo 18 de octubre en la plaza de España una jornada solidaria para visibilizar la realidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y recaudar fondos destinados a apoyar a los pacientes y sus familias.

Durante el encuentro, profesionales y empresas del sector elaborarán en directo un pastel de 96 metros de longitud con forma de lazo, una iniciativa impulsada junto al pastelero y paciente con ELA Juan Carrasco, miembro de BenalELA. Los asistentes podrán adquirir por cinco euros una porción de pastel y una bebida, cuya recaudación contribuirá a financiar los servicios que adELA ofrece a las personas con esta enfermedad y sus familias.

La jornada, que se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas, contará también con música, actuaciones y actividades lúdicas. Además, adELA ha hecho un llamamiento a empresas, entidades y profesionales para que se sumen al Lazo Solidario por la ELA mediante patrocinios, donaciones de productos o servicios, la compra de tickets para sus equipos o la difusión del evento. Las entidades interesadas pueden contactar con la asociación a través del correo electrónico marketing@adelaweb.com.