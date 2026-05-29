Archivo - Acción contra el Hambre adapta operaciones para responder a la emergencia por ébola en el Congo y colaborar con centros - Kitsa Musayi/dpa - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Acción contra el Hambre ha anunciado la adaptación de sus operaciones con el objetivo de responder a la emergencia por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, así como para colaborar con centros de salud de este país.

"Estamos presentes en la zona sanitaria de Mongbwalu, la más afectada por el brote, y en otras tres zonas sanitarias de Ituri, donde tememos que se produzcan nuevos contagios en los próximos días", ha declarado la directora de esta organización en la referida nación africana, Julie Drouet, quien ha añadido que trabajan "en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias y administrativas de la zona".

Según ha expuesto, los equipos de Acción contra el Hambre "están muy movilizados para apoyar a los centros de salud de la forma más eficaz posible, con el fin de proteger al personal sanitario, que está especialmente expuesto al riesgo de infección". En este sentido, esta ONG ha cifrado en 12 los centros de Mongbwalu a los que está proporcionando "equipos de protección para el personal médico".

Además, ha informado de que está ofreciendo "suministros para la prevención y el control de infecciones", como "cloro, pulverizadores para la desinfección" y "material de limpieza". Todo en un contexto en el que "el número de víctimas del brote de ébola, declarado oficialmente el 15 de mayo, sigue aumentando", ya que "se han registrado más de 120 casos confirmados, más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes en la provincia de Ituri y en Kivu del Norte".

SERVICIOS SANITARIOS "YA DE POR SÍ FRÁGILES"

"El brote actual está desestabilizando unos servicios sanitarios ya de por sí frágiles en esta zona remota", ha proseguido, al tiempo que ha expuesto que "solo el 37 por ciento de la población tiene acceso a una fuente de agua potable y solo el 30 por ciento de los centros de salud dispone de un suministro de agua fiable". "Las medidas de prevención de infecciones, como el lavado de manos, son difíciles de aplicar", ha explicado Drouet.

"Por eso, también estamos apoyando a los centros de salud mediante la rehabilitación de las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene", ha insistido, tras lo que ha añadido que, "por el momento, incluso los vuelos humanitarios hacia y desde las zonas afectadas por el ébola están suspendidos, lo que complica los desplazamientos de los equipos". "La financiación también sigue siendo muy limitada, lo que dificulta la planificación de las actividades", ha sumado.

Por último, ha subrayado que Acción contra el Hambre no puede permitirse detener sus proyectos de emergencia en curso. "Nuestros equipos deben adaptar la forma en que se llevan a cabo las actividades para proteger a las comunidades y a nuestro personal, con el fin de romper la cadena de transmisión del virus, pero nuestras acciones de emergencia deben continuar", ha concluido.