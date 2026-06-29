AAJM tacha de "lamentable" la enmienda para garantizar el secreto de los acuerdos sobre precios de medicamentos

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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha tachado de "lamentable" la enmienda incluida en la Proposición de Ley del Programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar por ley la confidencialidad de los acuerdos sobre precios de medicamentos que alcancen Gobierno e industria farmacéutica.

La AAJM ha señalado en un comunicado que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad han cometido un "grave error" al apoyar esta enmienda, que recibió el apoyo de PSOE, Sumar y PP durante su votación en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados el pasado jueves, cuando consideran que se dio una "puñalada artera" al Sistema Nacional de Salud.

La enmienda, que debe ser refrendada por el Senado para su aplicación, supone una modificación de los artículos 97 y 106 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el objetivo de asegurar que "los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adquisición de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte de dichos acuerdos".

Esta posición ha sido defendida por la industria farmacéutica durante años, en los que ha impugnado de forma reiterada las resoluciones de la Comisión de transparencia ante los tribunales. Para la AAJM, la enmienda supone consolidar "una vez más" los beneficios "abusivos" de la industria farmacéutica "a costa de los bolsillos de la ciudadanía".

La asociación ha detallado que el Ministerio de Sanidad defiende esta iniciativa aludiendo a las consecuencias que tiene para España la política de Nación Más Favorecida (MNF, por sus siglas en inglés) que está aplicando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca pagar menos y asimilar los precios de sus fármacos a los del G7 más Dinamarca y Suiza.

Pese a ello, AAJM considera que el Ministerio de Sanidad está aceptando el mensaje que traslada la industria farmacéutica, que asegura que la posible publicación de precios alcanzados menores que los que paga EEUU llevaría a las empresas a retrasar las negociaciones y, por tanto, a no facilitar la entrada de determinados medicamentos, lo que dificultaría el acceso a nuevos medicamentos necesarios en España.

"Sin embargo, esta argumentación es la que distribuyen en diferentes medios diversas empresas farmacéuticas como forma de presión sobre gobiernos y administraciones europeos. En realidad, es una forma de chantaje y extorsión claramente inaceptable", ha aseverado la asociación.

De este modo, ha apuntado que el Gobierno y el Ministerio se están equivocando al ceder a la posición de la industria y que no se conozcan los precios que se pagan con dinero público por los medicamentos, ni lo que cuestan su fabricación e investigación. "Y es que, si se publicara esta información, sería un escándalo, porque en muchos casos estamos pagando 10, 50 y 100 veces más de lo que cuestan los medicamentos", ha alertado para añadir que esto produce unas ganancias de "más de 10.000 millones de euros" para los fabricantes, entre sobreprecios y sobremedicación.

Por todo ello, ha señalado que la estrategia de Sanidad debería ser negociar precios cercanos al coste de fabricación y de I+D y, en caso de que la industria no acepte y exija precios abusivos, denunciarlo y liderar alianzas con otros países para bajar el precio a niveles razonables. "Entretanto, se podrían aplicar licencias obligatorias para importar o fabricar medicamentos genéricos o biosimilares", ha comentado.

Además, ha cuestionado las razones del Ministerio para impulsar esta aprobación "de urgencia y sin debate público". "Seguramente tiene relación con la posibilidad plausible de que el Tribunal Supremo en una próxima sentencia emita un fallo favorable en relación con una demanda de Civio sobre la transparencia del proceso de negociación de precios", ha detallado.