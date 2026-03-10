El 99,95% de los aspirantes supera las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2026

Archivo - Imagen de archivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El 74% de los aprobados son mujeres

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Sanidad ha publicado la relación definitiva de resultados de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026, que revelan que el 99,95 por ciento de los aspirantes ha superado el examen y que el 74,03 por ciento de los aprobados son mujeres.

Sanidad prevé que la incorporación a las plazas adjudicadas tenga lugar en la primera quincena de junio y recuerda que los aspirantes deberán superar previamente un reconocimiento médico obligatorio; sin este trámite no podrá formalizarse el contrato de residencia.

Por titulaciones, Medicina concentra el mayor número de plazas convocadas, con 9.278, seguida de Enfermería, con 2.278 plazas, mientras que Farmacia cuenta con 362, Psicología con 280, Biología con 83, Física con 57 y Química con 29 plazas.

En cuanto a la participación, 16.836 aspirantes fueron admitidos al examen de Medicina, de los cuales 15.092 se presentaron finalmente, obteniendo 15.084 número de orden. En el caso de Enfermería, 11.217 personas fueron admitidas, 8.742 se presentaron y 8.741 obtuvieron número de orden. En Psicología, 4.028 aspirantes fueron admitidos, con 3.340 presentados y 3.335 con número de orden. En Farmacia se registró 1.475 admitidos, 1.292 presentados y 1.292 con número de orden.

Por su parte, Biología contó con 1.344 personas admitidas, de las que 1.120 se presentaron y 1.119 obtuvieron número de orden. Física registró 407 admitidos, 350 presentados y 349 con número de orden, mientras que Química contabilizó 301 admitidos, 252 presentados y 252 con número de orden.

Las personas con los mejores números de orden en cada titulación provienen de las siguientes universidades: en Biología, la Universidad de Navarra Privada; en Enfermería, la Universidad Autónoma de Madrid; en Farmacia, la Universidad del País Vasco; en Física, la Universidad de Salamanca; en Medicina, la Universidad Rovira i Virgili de Reus; en Psicología, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.), y en Química, la Universidad de Zaragoza.

En cuanto a las personas que acceden por el turno de discapacidad, el 27,89 por ciento de las presentadas a examen superan la nota de corte.

NUEVA CONVOCATORIA PARA PLAZAS VACANTES

En el mes siguiente a la publicación de la resolución con los resultados definitivos, se publicará la resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional por la que se convocarán los actos de elección y adjudicación de plaza. En dicha resolución se establecerá el calendario del proceso de adjudicación, cuyo inicio está previsto para la segunda quincena de abril.

Como novedad en esta convocatoria, y tras la modificación del Real Decreto 589/2022, a petición de las comunidades autónomas y con el objetivo de garantizar un uso más eficiente de las plazas ofertadas, un mes después de la incorporación se realizará una nueva convocatoria de adjudicación de plazas dirigida a cubrir aquellas que hayan quedado vacantes o que resulten vacantes por renuncia expresa.

"Este procedimiento se llevará a cabo por medios telemáticos y toda la información se detallará en la correspondiente resolución de adjudicación de plazas", finaliza el Ministerio.