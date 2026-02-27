El 99,19% de los presentados a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han superado el examen

Mónica García considera "curioso" que "las mejoras" incluidas en el Estatuto Marco "sean el motivo de una huelga" médica - ECODES

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado este viernes la relación provisional de resultados de las pruebas selectivas de 2025, celebradas el pasado 24 de enero, para el acceso a Formación Sanitaria Especializada en 2026.

En concreto, el 99,19% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han superado el examen. De este porcentaje, el 74,03%, son mujeres, según un comunicado, recogido por Europa Press.

El porcentaje de personas que ha superado una puntuación mayor a cero puntos oscila entre el 98,68% y el 99,92% en las diversas materias, correspondiendo el primero a medicina y el segundo a farmacia.

Las personas que han alcanzado los diez mejores números de orden en cada una de las titulaciones, de acuerdo con los resultados provisionales del proceso selectivo, proceden de las siguientes universidades: en biología, de la Universidad de Navarra; en enfermería, de la Universidad Autónoma de Madrid; en farmacia, de la Universidad de País Vasco; en física, de la Universidad de Salamanca; en medicina, de la Universidad Rovira I Virgili (Reus); en psicología, de la UNED; y en química, de la Universidad de Zaragoza.

Así, atendiendo a la relación provisional de resultados, 30.170 aspirantes han superado las pruebas. Los definitivos estarán disponibles, previsiblemente, al final del mes de marzo, tal y como ha precisado el departamento que dirige la ministra Mónica García.