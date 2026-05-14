El 97% de los endocrinólogos señalan la obesidad como el factor principal de la hipertensión

Archivo - Obesidad. - ALEXANDR MUŞUC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 97,3 por ciento de los endocrinólogos señala que la obesidad o el sobrepeso es el factor que identifica con mayor frecuencia en los pacientes con hipertensión arterial (HTA) esencial o primaria, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) entre sus socios para conocer el impacto de esta enfermedad en la práctica clínica y los principales retos en su abordaje.

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebra el 17 de mayo, desde la SEEN han recordado que la hipertensión arterial continúa siendo una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica y uno de los "principales determinantes" del riesgo cardiovascular.

Además del exceso de peso, otros aspectos relacionados con el estilo de vida, como el sedentarismo (46%) o una dieta rica en sal y alimentos ultraprocesados (22,1%) también tienen influencia en la HTA, además de los factores genéticos o el estrés.

Este estudio también ha puesto de manifiesto la "alta carga asistencial" que supone esta enfermedad en Endocrinología y Nutrición. En este sentido, el 60,2 por ciento de los encuestados afirma haber atendido a más de 200 pacientes con esta patología en el último año. El perfil más habitual es el de pacientes mayores de 65 años (58,4 por ciento), aunque más de la mitad de los especialistas también señala una alta prevalencia en adultos de entre 45 y 65 años, lo que subraya la importancia de "intensificar las estrategias de detección precoz".

Respecto al diagnóstico y seguimiento, la medición de la presión arterial en domicilio se ha consolidado como la herramienta más utilizada en la práctica clínica habitual, empleada por el 70,8 por ciento de los especialistas, seguida de la medición en consulta (54 por ciento) y de la monitorización ambulatoria de la presión arterial (32,7 por ciento).

El doctor y miembro del Grupo Lípidos y Riesgo Cardiovascular de la SEEN, José Antonio Gimeno, ha apuntado que el objetivo de presión arterial sistólica entre 120 y 130 mmHg, considerado adecuado por la mayoría (63,7 por ciento), es el recomendado en las guías europeas. Aunque el 33,6 por ciento aboga por una presión arterial entre 130 y 140 mmHg, lo que supone "una oportunidad de mejora".

"La presión arterial sigue siendo una enfermedad silenciosa, pero con consecuencias muy graves si no se controla adecuadamente. Un diagnóstico temprano, la valoración de posibles causas secundarias y el control de los factores metabólicos asociados son fundamentales para reducir complicaciones cardiovasculares (infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca), renales (insuficiencia renal), cerebrovasculares (ictus y demencia) u oculares (retinopatía)", ha remarcado.

Gimeno también ha indicado que más del 70 por ciento de los participantes en la encuesta considera que la HTA es un FRV comparable a la dislipemia o la hiperglucemia, aunque uno de cada cinco reconoce que la HTA es el principal FRV entre sus pacientes.

Además, los endocrinólogos han destacado que las personas entre 18 y 40 años deberían revisar su presión arterial cada tres años y aquellas de más de 40 años anualmente.

CRIBADO DE LA HTA SECUNDARIA

Otro de los aspectos más relevantes que ha reflejado la encuesta es el cribado de la HTA secundaria. Se trata de un tipo de HTA menos prevalente que tiene una causa clara identificable, por lo que identificarla resulta "clave", ya que puede ser potencialmente tratable. Además, los expertos han subrayado que la hipertensión suele ser asintomática, aunque en los casos de una hipertensión severa y/o resistente pueden producirse cefaleas, afectación de la agudeza visual, disnea y síntomas digestivos, entre otros.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Patología Suprarrenal de la SEEN, Marta Araujo-Castro, ha señalado que más del 80 por ciento de los endocrinólogos reconoce realizar cribado de hipertensión arterial secundaria en menos del 50 por ciento de sus pacientes, un "dato llamativo" si se tiene en cuenta que alrededor del 10 por ciento de las personas con HTA presenta una causa secundaria identificable.

"Esta prevalencia, además, puede aumentar hasta el 20-30 por ciento en perfiles frecuentes en nuestras consultas, como los pacientes con HTA resistente, los pacientes jóvenes o aquellos con hipopotasemia, por lo que mantener un alto índice de sospecha clínica resulta fundamental", ha continuado.

Entre las causas que se detectan con mayor frecuencia destacan la enfermedad renal crónica (40,7 por ciento), el hiperaldosteronismo primario (39,8 por ciento) y la apnea del sueño (38,1 por ciento), mientras que otras causas endocrinológicas (Síndrome de Cushing, acromegalia o feocromocitoma) se sitúan en un 8,8 por ciento.

Sin embargo, la endocrinóloga ha asegurado que los especialistas deben mantener un "alto índice de sospecha clínica" ante estas causas menos frecuentes de HTA secundaria, ya que se trata de enfermedades a menudo infradiagnosticadas y con un impacto potencialmente muy relevante sobre la morbimortalidad y la calidad de vida de los pacientes.

Los datos obtenidos reflejan el "papel fundamental" del endocrinólogo en el manejo de los pacientes con un alto riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes con diabetes, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Por lo que desde la SEEN han recordado la importancia de acompañar el tratamiento médico "con medidas de estilo de vida", como mantener una dieta equilibrada, limitar la ingesta de sal a menos de cinco gramos al día, realizar actividad física de forma regular, mantener un peso adecuado y eliminar el consumo de tabaco.

Por último, la encuesta ha mostrado un "alto interés" por parte de los especialistas en seguir formándose en hipertensión arterial (76,1%), lo que refleja su implicación en la mejora continua del abordaje de esta patología.