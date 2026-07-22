El 96% de profesores de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ve urgente actualizar la titulación, según encuesta

Archivo - Imagen de recurso de una estudiante de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) - AGUSTIN IGLESIAS - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 95,7 por ciento de los profesores de los institutos de Formación Profesional que imparten el ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) considera urgente actualizar la titulación.

Así lo indica una encuesta realizada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en la que han participado 935 docentes de más de 700 centros formativos públicos, concertados y privados de toda España. Los docentes han valorado el actual currículum formativo, las competencias profesionales, la adecuación de la formación práctica y la posible evolución académica de la titulación, que pasará a llamarse Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE).

Según los resultados, el 70,2 por ciento ha manifestado que este ciclo debería ser de Grado Superior por el currículum y la responsabilidad que conllevan las competencias. Además, el 93,5 por ciento cree que el currículum actual está desfasado con las necesidades existentes de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, considerando el 88,3 por ciento que habría que ampliar el currículum y las competencias si tenemos en cuenta el volumen de población.

"La evolución tecnológica y asistencial del sistema sanitario español ha transformado de forma profunda las necesidades de atención y cuidados de los pacientes. Sin embargo, las funciones reguladas de los TCE continúan sustentándose en un marco normativo diseñado hace más de cinco décadas. Esta situación ha generado una evidente desconexión entre la realidad profesional actual y el reconocimiento legal de las competencias que desempeñan", ha señalado el secretario general de SAE, Cristóbal Arjona.

Para el SAE, la reforma de 1995, desarrollada mediante los Reales Decretos 546/95 y 558/95, supuso un "avance importante" en su formación académica, sin embargo, la titulación continúa encuadrada en un modelo formativo "desactualizado", mientras que las demandas asistenciales del siglo XXI requieren perfiles con mayores competencias técnicas, capacidad de autonomía y especialización.

"Por ello, esperamos que los resultados de nuestra encuesta tengan el peso suficiente, junto al análisis sobre la situación de los TCE en España, presentado recientemente por el Ministerio de Sanidad, para que el real decreto sobre la actualización de nuestra titulación sea una realidad cuanto antes, pues es la única de la Formación Profesional que mantiene un currículum de 1.400 horas en lugar de 2.000", ha añadido Arjona.

LA ACTUAL FORMACIÓN NO PREPARA ADECUADAMENTE A LOS FUTUROS TCE

En cuanto a la actualización de conocimientos, el 94,9 por ciento considera que el sistema sanitario debe organizar cursos de especialización oficiales para los TCE y, con respecto a si el aprendizaje de los alumnos en sus prácticas corresponde a la formación recibida, el 50 por ciento observa que no. Asimismo, el 67,6 por ciento piensa que la actual formación no prepara adecuadamente a los futuros TCE para ejercer en un puesto asistencial.

A la pregunta de si debería coexistir una titulación de Grado Medio con una de Grado Superior de Formación Profesional para los cuidados de enfermería, el 53,7 por ciento considera que sí, mientras que el 23,4 por ciento afirma que no y el 22,9 por ciento cree que debería ser por especialidades.

A estos porcentajes hay que sumar el que refleja que este Grado Medio es uno de los más solicitados por el alumnado, una estimación en la que coinciden el 93 por ciento de los participantes en la encuesta. C respecto a la Atención Primaria, el 87 por ciento cree que los TCE deben ampliar su campo de actuación a la asistencia sanitaria domiciliaria.

"En conjunto, los datos evidencian la necesidad de revisar tanto el marco formativo como el reconocimiento profesional de los TCE, alineando sus funciones legales con las competencias reales que ya desempeñan en la práctica clínica diaria", concluyen desde SAE.