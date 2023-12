El 91% de jóvenes de 12 y 13 años juega a videojuegos y el 14,5% tiene un uso problemático de Internet

Únicamente el 27,4 por ciento de los alumnos mantiene un hábito de lectura semanal



MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 91,3 por ciento de los estudiantes de 12 y 13 años ha jugado a videojuegos en el último año y el 14,5 por ciento afirma tener un uso problemático de Internet, según revela el estudio piloto sobre consumo de alcohol y tabaco y posibles adicciones comportamentales en jóvenes de 12 y 13 años realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas en 2023.

Por sexo, se observa que, entre los chicos, la práctica totalidad de ellos (98,3%) reconoce haber invertido parte de su tiempo de ocio del último año en esta actividad, cifra que se reduce hasta el 84 por ciento entre las chicas.

Además, los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad muestran que los estudiantes de 12 y 13 años juegan más a los videojuegos que en los 14-18 años, el uso en los chicos no disminuye con la edad pero las chicas sí. Así, el 83,1 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años afirma haber jugado a videojuegos en el último año, las chicas pierden el interés en este entretenimiento conforme pasan los años pasando del 84 por ciento a los 12-13 años al 69,7 por ciento en los 14-18 años.

Respecto a la frecuencia de uso de videojuegos, los datos muestran que los alumnos de 12 y 13 años juegan con más frecuencia que los alumnos mayores y el uso diario es tres veces mayor en los chicos que en las chicas (32,6% vs. 10,3%). Asimismo, el 51,8 por ciento afirma jugar menos de dos horas al día y el 29,7 por ciento juega entre dos y cinco horas al día. En el número de horas de media de uso de videojuegos al día no se observan prácticamente diferencias por edad entre los alumnos de 12 y 13 años y de 14 a 18 años.

Sin embargo, preguntados por el dinero que se han gastado en los últimos 12 meses para mejorar su posición, accesorios o imagen en el videojuego, el 65 por ciento asegura que no se ha gastado nada de dinero, aunque el 23,8 por ciento declara haberse gastado entre 1 y 50 euros. En el grupo de 14 a 18 años estas cifras ascienden ya que el 72 por ciento asegura que no se ha gastado nada y el 18,5 por ciento se ha gastado entre 1 y 50 euros.

USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET Y JUEGO CON DINERO

El estudio también revela una preocupación por el posible uso problemático de Internet en los estudiantes de 1º y 2º de ESO en los últimos 12 meses, ya que esta cifra se sitúa en el 14,5 por ciento y en la edad de 14 a 18 años asciende hasta el 20,5 por ciento.

Al contrario que ocurre con otros comportamientos relacionados con el mundo 'on line' como el juego, la prevalencia es mayor entre las chicas (18%) que entre los chicos (11%). En los alumnos de 14 a 18 años el aumento se hace más evidente en el caso de las chicas con un 25,9 por ciento frente al 15,3 por ciento de los chicos.

Otro de los comportamientos que se analizan dentro de este apartado es el juego con dinero 'on line' y presencial. En este aspecto, el 9,3 por ciento de los estudiantes de 12 y 13 años reconoce haber jugado con dinero 'on line' en los últimos 12 meses. Entre los estudiantes de 14 a 18 años la prevalencia de juego 'on line' aumenta hasta el 10,7 por ciento.

Atendiendo al sexo, se observa que el juego con dinero está notablemente más extendido entre los chicos (12,6%) que entre las chicas (6%) en los 12 y 13 años y esta diferencia aumenta con la edad ya que las chicas van perdiendo el interés.

Dentro de los juegos con dinero 'on line' los más comunes son los videojuegos (63,8%), juegos de cartas (27,6%), 'eSports' (17,9%) y apuestas deportivas (16,5%).

Por otra parte, la prevalencia del juego con dinero presencial se sitúa en un 12,7 por ciento entre los 12 y 13 años, siendo más común en los chicos (14,6%) que en las chicas (10,8%). Los juegos más frecuentes son la lotería o primitiva (37,1%), las loterías instantáneas (30,7%) y las salas de juego (24%).

SALIR CON AMIGOS Y PRACTICAR DEPORTE: EL OCIO FAVORITO DE LOS ADOLESCENTES

Por último, el estudio realiza un análisis de las actividades de ocio preferidas de los jóvenes de 12 y 13 años concluyendo que salir con amigos y practicar deporte son las favoritas ya que el 78,8 por ciento hace deporte semanalmente y el 55,1 por ciento sale con amigos por las tardes todas las semanas.

En el lado opuesto, se observa que únicamente el 27,4 por ciento de los alumnos mantiene un hábito de lectura semanal, siendo superior el porcentaje de alumnos que declara que nunca lee por diversión (28,5%). En este caso, las chicas manifiestan tener un mayor hábito de lectura que los chicos (34,8% vs. 20,1%).

Respecto al ocio nocturno (discotecas, bares, fiestas, cafés...) se observa que el porcentaje de alumnos de 1º y 2º de la ESO que sale semanalmente es muy minoritario (6,5%), siendo lo más habitual que no hayan salido nunca de noche tanto entre los chicos (68,8%) como entre las chicas (67,7%).

Así, analizando el consumo de alcohol y tabaco en los últimos 12 meses según las actividades de ocio que han realizado los estudiantes de 1º y 2º de la ESO, se observa que el hecho de salir por la noche es lo que marca mayores diferencias en las prevalencias de consumo: el 50,9 por ciento de los que han salido reconoce haber consumido alcohol frente al 20,8 por ciento entre los que no han salido y el 13,8 por ciento han fumado tabaco en el último año frente al 2,8 por ciento entre los que no han salido.

Por el contrario, salir con los amigos por las tardes de compras, a pasear, al parque a pasar el rato es bastante frecuente, concretamente el 55,1 por ciento realizan este tipo de ocio de forma semanal, siendo un comportamiento con un alcance similar entre chicos y chicas.

Además, cuatro de cada diez indican tener otro hobby (tocar un instrumento, cantar, pintar, escribir) al que le dedican tiempo de manera semanal. Esta alternativa de ocio es más popular entre las chicas (44,4%) que entre los chicos (34,5%) de 12 y 13 años.