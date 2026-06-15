El 79% de los españoles recurre al deporte para reducir el estrés

"Radiografía Del Bienestar Emocional Y El Deporte En España”, Impulsado Por Nara Seguros. - NARA SEGUROS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 79,2 por ciento de las personas afirma recurrir al deporte para reducir el estrés y desconectar mentalmente, pero más del 60 por ciento admite llevar una vida sedentaria, según el primer estudio en el área de salud impulsado por Nara Seguros.

Esta encuesta, realizada a 1.000 personas mayores de 18 años en España, ha demostrado que más del 74 por ciento considera que la actividad física debería ocupar "un lugar fundamental en el cuidado de la salud", al mismo nivel que la alimentación o el descanso y que 7 de cada 10 reconoce sentirse peor cuando deja de moverse.

La directora de marketing y comunicación de Nara Seguros, Giuseppina Bucci, ha apuntado que cada vez más personas relacionan el deporte, el descanso y el equilibrio emocional como "parte de una misma conversación".

El director médico de Nara Seguros, Miguel Ángel Martínez Ribó, ha explicado que el deporte ha estado mucho tiempo asociado "casi exclusivamente al rendimiento físico", pero que ahora se empieza a entender como una herramienta de prevención, equilibrio emocional y bienestar integral.

Pese a que el 86,5 por ciento de las personas encuestadas asegura realizar algún tipo de actividad física, el 25 por ciento confirma reducir o abandonar completamente el deporte "precisamente durante las etapas de mayor estrés o desgaste emocional".

"Los hábitos no solamente se cambian por la voluntad de la persona, sino también está influido por la parte emocional, el contexto vital y el entorno educacional", ha añadido Martínez Ribó.

FALTA DE TIEMPO Y CANSANCIO ACUMULADO

Según este estudio, entre los principales obstáculos para realizar más actividad física destacan la falta de tiempo, el cansancio acumulado y los trabajos sedentarios, factores que reflejan el impacto de jornadas cada vez más largas, la desconexión insuficiente y la presión diaria. En este contexto, 1 de cada 3 pasa más de siete horas sentado al día y el 10 por ciento confiesa pasar más de 10 horas sentado.

Por su parte, el psicólogo general sanitario y director clínico y desarrollo de negocio en la Fundación Salud y Persona, Javier Savín, ha declarado que la mayoría de las personas sabe que moverse le hace sentir mejor, pero ha apuntado que existen dinámicas que dificultan sostener hábitos saludables, ya que la presión constante, la hiperconexión y el agotamiento mental también afectan directamente en la capacidad de cuidarse.

"Una cosa es que muchos reconozcan o afirmen que dedican tiempo a hacer ejercicio y otra cosa es que nuestro día a día nos permita realizar actividad y movernos", ha declarado.

Asimismo, Savín ha puesto en valor la importancia de que las personas se centren únicamente en hacer ejercicio cuando lo hacen, para tener un objetivo claro y poder desconectar del resto de estímulos.

Los expertos de esta presentación, a su vez, han subrayado que hacer una hora de deporte suelta no es suficiente, ya que lo recomendable es realizar actividad física entre 3 y 4 veces por semana. En el caso de tener un trabajo sedentario (o estar estudiando) han recordado que por cada 30-45 minutos sentado, se debe mover el cuerpo y parar por cinco minutos, para realizar algún ejercicio mínimo, como subir escaleras o hacer alguna sentadilla.

Miguel Ángel Martínez Ribó ha aconsejado, como mínimo, 20 minutos de cardio y otros 20 de ejercicio de esfuerzo. En el caso de las mujeres, ha incidido en la relevancia de realizar ejercicios de fuerza, que son "clave" para un adecuado estado de salud una vez que llega la menopausia.

En este contexto, las mujeres, los jóvenes y las personas con mayores niveles de estrés son quienes muestran más dificultades para mantener rutinas de autocuidado sostenidas en el tiempo. Esta percepción de sedentarismo es especialmente elevada en comunidades con ritmos urbanos más intensos, como Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana.

Por último, la tenista profesional, medallista olímpica y embajadora de Nara Seguros, Sara Sorribes, ha incidido en que hay que escuchar a la mente y al cuerpo, y en que parar también "forma parte de cuidarse".

La deportista decidió en 2025 parar por seis meses, con el objetivo de priorizar su bienestar emocional. Ese parón le permitió dar el espacio que "necesita cada cosa", dando espacio a la familia, a su propio tiempo, a cuidarse, a viajar y a entrenar, entre otras cosas.

A día de hoy, Sorribes todavía está intentando que el deporte sea su trabajo y también su forma de desconexión, pero le resulta complicado porque lo asocia a un alto nivel de exigencia.

Aun así, la medallista olímpica ha apuntado que cada vez se habla más de la salud mental y estrés entre los deportistas, y ha confesado que cuando se retiró "indefinidamente" muchas de sus compañeras le confesaron tener el mismo sentimiento de estrés y ansiedad respecto al deporte de élite.