El 70% de los viajeros afrontan sus vacaciones expuestos al coste de posibles emergencias sanitarias o cancelaciones

Archivo - Decenas de personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de julio de 2025, en Madrid (España). Renfe recibe hoy a los viajeros que se desplazan con motivo de la celebración de la festividad de Santiago, mañana 25 de j - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez viajeros españoles afrontarán sus desplazamientos en los próximos seis meses expuestos al coste económico de posibles imprevistos, como emergencias sanitarias, cancelaciones de transporte o retrasos.

A pesar de que el 90% de los ciudadanos reconoce que sufrir un incidente de este tipo tendría un impacto significativo en sus finanzas, solo el 30% tiene contratado o prevé contratar una póliza de asistencia.

Así lo refleja el I Barómetro del viajero elaborado por la firma de seguros Intermundial (Grupo Atlantigo), que pone de manifiesto la brecha de conocimiento existente sobre este producto. En concreto, el 66,4% de los encuestados declara no tener claras las coberturas o alentar dudas sobre sus condiciones.

Por el contrario, entre el 33,6% de los usuarios que afirma conocer en profundidad las garantías que ofrece un seguro de viaje, el 78,4% considera "esencial o recomendable" su contratación.

El informe advierte además sobre la persistencia de falsos mitos en torno a la protección en el extranjero. Un 34,3% de quienes nunca han contratado una póliza cree erróneamente que ya cuenta con cobertura suficiente a través de sus tarjetas de crédito o seguros sanitarios privados.

Asimismo, un 54,9% considera que la Tarjeta Sanitaria Europea basta para viajar por el continente, ignorando limitaciones como los esquemas de copago en determinados países, la falta de cobertura en repatriaciones o la ausencia de garantías ante robos y cancelaciones.

LA ASISTENCIA MÉDICA, LA COBERTURA MÁS VALORADA

A la hora de valorar las distintas coberturas, la asistencia médica en destino se sitúa como la prioridad principal para el 64% de los encuestados, seguida por la protección ante la pérdida, robo o retraso del equipaje (53,2%) y la disponibilidad de un servicio de asistencia 24 horas en español (58%).

El estudio señala igualmente que la disposición a invertir en mejores coberturas aumenta tras experimentar un incidente previo: mientras que un 67,9% de los españoles afirma que pagaría más por mejores servicios de asistencia, la cifra se eleva al 79% entre quienes han sufrido una incidencia en sus vacaciones en los últimos tres años.

PREOCUPACIÓN POR CONFLICTOS ARMADOS.

De cara a la temporada estival de 2026, las decisiones de viaje se ven afectadas por el entorno internacional y económico. Aunque el 83% de los españoles prevé viajar este verano, al 69,5% le preocupan los conflictos armados o la tensión geopolítica al elegir destino, mientras que un 69,4% tiene en cuenta la saturación turística.

En el ámbito económico, el encarecimiento del transporte y el alojamiento ha llevado al 22,2% de los viajeros a ajustar su presupuesto.

Con todo, una vez planificada la escapada, las principales inquietudes durante el desplazamiento siguen siendo enfermar o sufrir un accidente (39,3%), sufrir retrasos o cancelaciones (35,2%) y ser víctima de robos en destino (35%).