El 60% de la población europea consideran que el tráfico y el consumo de drogas son problemas graves

Archivo - Cocaína o heroína - DEDMITYAY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los ciudadanos de la población europea considera que el tráfico y el consumo de drogas son problemas graves en su localidad, mientras que el 49% cree que el narcotráfico ha aumentado en su entorno durante los últimos cinco años, según la primera encuesta sobre drogas de la Agencia de la UE sobre Drogas (EUDA), publicada este jueves.

Los problemas de salud mental, como la psicosis y el suicidio, encabezan la lista de preocupaciones de salud pública relacionadas con las drogas (39%), mientras que la participación de niños y adolescentes en el tráfico de drogas destaca como una importante preocupación para la seguridad pública (30%).

La encuesta, realizada a 95.883 personas de 15 años o más en 35 países europeos - incluidos los 27 de la UE-, analiza la percepción ciudadana sobre los problemas relacionados con las drogas, su disponibilidad y las medidas que deberían adoptarse para hacerles frente.

Entre las principales preocupaciones de salud pública, el 39% de los encuestados señala los problemas de salud mental relacionados con las drogas, por delante de los daños asociados a las nuevas sustancias sintéticas (30%). En materia de seguridad, la implicación de niños y adolescentes en el narcotráfico constituye la preocupación más frecuente (30%), seguida de la violencia relacionada con las drogas (27%) y la conducción bajo sus efectos (26%).

La percepción de la gravedad del consumo de drogas varía entre países. En la UE, el porcentaje de personas que lo considera un problema local grave oscila entre el 44% de Dinamarca y el 78% de Chipre. Además, el 14% de los encuestados cree que el tráfico de drogas ha disminuido en su localidad durante los últimos cinco años.

EL CANNABIS, LA DROGA MÁS FÁCIL DE CONSEGUIR

Casi la mitad de los ciudadanos de la UE (48%) considera que sería fácil conseguir cannabis en un plazo de 24 horas, frente a aproximadamente un tercio en el caso de la cocaína y el MDMA. Esta percepción es más frecuente entre los jóvenes de 15 a 24 años, de los que el 55% considera fácil acceder al cannabis, frente al 42% de las personas de 55 años o más.

En cuanto a las medidas contra el narcotráfico, el 39% apoya endurecer las actuaciones contra los traficantes y el 37% defiende desmantelar las redes criminales. La legalización y regulación de las drogas es la opción que recibe menos respaldo, con un 13%.

Por otra parte, al preguntar por las medidas para reducir los problemas asociados al consumo de drogas, el 45% apoya una mayor actuación policial contra el tráfico y la distribución, mientras que el 43% se inclina por ayudar a las personas con adicciones a reintegrarse en el trabajo y la vida cotidiana.

MÁS APOYO QUE CASTIGO A LOS CONSUMIDORES

La encuesta refleja también una mayor preferencia por la asistencia frente al castigo para las personas que consumen drogas y entran en contacto con el sistema judicial. El 45% se muestra partidario de ofrecerles apoyo y asistencia, frente al 31% que prefiere una condena penal o una pena de prisión y el 10% que opta por sanciones menores, como multas.

Esta preferencia no implica necesariamente una mayor aceptación social, ya que solo el 31% de los encuestados afirma que aceptaría a una persona que consume drogas como vecino y el 19% aceptaría que se casara con un miembro de su familia.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha señalado que los ciudadanos reclaman medidas firmes contra los traficantes y las redes delictivas, pero también reconocen la importancia de apoyar a las personas afectadas por el consumo de drogas.

Por su parte, la directora ejecutiva de la EUDA, Lorraine Nolan, ha destacado que los resultados permiten conocer cómo percibe la ciudadanía el consumo y el tráfico de drogas y qué respuestas considera necesarias, una información que puede ayudar a orientar las políticas públicas.