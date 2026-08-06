El 60% de los médicos apoya una huelga indefinida por un Estatuto Marco propio, según una encuesta de APEMYF

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro, a 17 de junio de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha publicado este jueves los resultados de una encuesta que reflejan que un 60 por ciento de los médicos y facultativos apoyan que se realice una huelga indefinida para reclamar un Estatuto Marco propio, al tiempo que más del 25 por ciento respalda una huelga indefinida intermitente que aumente la presión de forma progresiva.

La encuesta ha contado con la participación de "miles" de médicos y facultativos y muestra un "rechazo mayoritario" de los profesionales al Anteproyecto de Estatuto Marco aprobado en Consejo de Ministros, al considerar que el texto no responde a las principales demandas históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente su singularidad.

Según ha detallado APEMYF, el respaldo a la creación de un Estatuto específico para médicos y facultativos es "prácticamente unánime" y los encuestados consideran prioritario una regulación propia de las guardias, la jornada laboral, los descansos, la jubilación, el reconocimiento profesional y las condiciones retributivas.

Respecto a una posible futura huelga, el 73 por ciento de los participantes apuesta por comenzar estos paros en octubre, aunque en las respuestas abiertas "numerosos" participantes plantean incluso adelantar el inicio de las movilizaciones.

Además, un 94 por ciento de los profesionales se muestra dispuesto a renunciar de manera voluntaria a la realización de peonadas, módulos, doblajes y otras actividades extraordinarias, una medida que el informe considera especialmente relevante por su potencial impacto organizativo.

El análisis de los comentarios abiertos permite identificar que las principales preocupaciones de los profesionales se centran en la necesidad de reformar el actual sistema de guardias, mejorar la jornada y los descansos, mantener la unidad de la profesión y reforzar las movilizaciones para lograr cambios estructurales.

"MANDATO CLARO" PARA APEMYF

Desde APEMYF consideran los resultados de esta encuesta como un "mandato claro" de los profesionales para potenciar la reivindicación de un Estatuto médico y facultativo propio, continuar impulsando la reforma de las condiciones laborales de los médicos y sostener las movilizaciones mientras no se produzcan avances reales en la negociación.

Según han apuntado, esto se trasladará en el encuentro que reunirá la primera semana de septiembre a las organizaciones que forman APEMYF con el resto de los miembros del Comité de Huelga a nivel estatal. El miércoles 9 de septiembre, Unión Médica y Facultativa (UMYF) informará del resultado de dicha reunión y del calendario de movilizaciones.