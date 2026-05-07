Hasta un 40% de consumidores de medicamentos pueden confundirlos cuando los envases son similares, advierte una tesis

Archivo - Imagen de archivo de una persona en una farmacia - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

ALICANTE 7 May. (EUROPA PRESS) -

Una tesis desarrollada por la doctora de la Universidad de Alicante (UA) Isabel Delgado, que ha obtenido la máxima calificación, de sobresaliente 'cum laude', ha revelado que hasta un 40 por ciento de usuarios y consumidores de medicamentos pueden confundirlos cuando los envases son similares.

El trabajo analiza cómo los elementos visuales y comunicativos del 'packaging', así como el 'naming' de los medicamentos, influyen en la correcta identificación por parte de los usuarios. Para ello, la autora ha trabajado con una población de estudio de 284 personas de 60 años o más que consumen de forma habitual dos o más medicamentos.

En concreto, según los resultados de esta tesis, recogidos por la institución académica en un comunicado, el 40,5% de participantes afirma que le resulta difícil distinguir entre sus medicamentos cuando los envases son similares.

Por otro lado, el 16,5% reconoce haber cometido al menos un error de toma debido al parecido visual del 'packaging' y un 12% declara haberse confundido alguna vez por la similitud en los nombres de los medicamentos.

A estos datos se suman los resultados obtenidos en pruebas experimentales de identificación, en las que un 40% de los participantes no logró identificar correctamente el medicamento objetivo cuando se presentaba entre envases visualmente similares.

Según el trabajo, estos resultados evidencian que el diseño del 'packaging' farmacéutico "no es solo una cuestión estética o comercial, sino un factor que puede influir directamente en la seguridad del paciente y en la adherencia al tratamiento".

"Las personas no se equivocan porque no presten suficiente atención, sino porque el propio diseño de los medicamentos puede inducir a error. El problema no es solo cómo se diseña un envase de forma individual, sino cómo se percibe cuando convive con otros muy similares, especialmente dentro de una misma línea corporativa. En este sentido, la responsabilidad no debe recaer en el usuario, sino en el sistema de comunicación que hay detrás del medicamento", ha asegurado Delgado.

Además, la investigadora ha sostenido que "abordar este problema requiere ir más allá del diseño tradicional de envases". El estudio plantea la necesidad de desarrollar estrategias de 'branding' farmacéutico que incorporen nuevas capas de seguridad (visuales, verbales, multisensoriales y tecnológicas) capaces de "facilitar la correcta identificación de los medicamentos y reducir el riesgo de confusión".

"ESTE PROBLEMA VA A MÁS"

Esta investigación doctoral, dirigida por el profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA Fernando Olivares, señala que "mejorar la identificación de los medicamentos no es únicamente una cuestión del nombre del fármaco o de la comunicación visual y diseño de sus envases", sino "un reto que implica a todos los actores del sistema sanitario, desde la industria farmacéutica y los organismos reguladores hasta las instituciones públicas y el sector privado, en el desarrollo de soluciones que prioricen la seguridad del paciente".

"Este tipo de situaciones no son aisladas", ha resaltado Delgado, quien ha recontado que, en España, donde conviven medicamentos de marca y genéricos en un sistema sanitario altamente regulado, "este problema va a más".

Y ha añadido: "Se ha comprobado que la problemática de la similitud y la indiferenciación es especialmente frecuente en medicamentos genéricos, particularmente cuando pertenecen a un mismo laboratorio y cuando el nombre del principio activo funciona como nombre del fármaco".

"Además, el envejecimiento de la población y, como consecuencia, el aumento de pacientes polimedicados hace que cada vez más personas gestionen su medicación en el hogar, sin supervisión directa de profesionales sanitarios", ha destacado.

"SEGURIDAD DEL PACIENTE"

En este escenario, el envase del medicamento cobra un "papel fundamental". "Más allá de su función de protección, el 'packaging' se convierte en un elemento clave para la correcta identificación y diferenciación del fármaco y, por tanto, para la seguridad del paciente", ha agregado la investigadora de la UA.

La institución académica ha resaltado que los errores de medicación "constituyen un problema relevante de salud pública a nivel global con consecuencias clínicas y económicas significativas" y que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "aproximadamente un tercio de estos errores está relacionado con la similitud entre medicamentos".