29N-Unidad Sindical de Técnicos Sanitarios pide que las elecciones no paralicen ni diluyan la reforma del Estatuto Marco

Archivo - Decenas de personas durante la celebración de la manifestación de profesionales técnicos sanitarios, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Sindical de los Técnicos Sanitarios ha reclamado que las elecciones generales no se conviertan en "excusa" para "paralizar, modificar o diluir los avances alcanzados" en la reforma del Estatuto Marco y ha pedido a los partidos políticos que se pronuncien sobre sus compromisos con los técnicos sanitarios.

Así lo han señalado este miércoles la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) y el Sindicato Independiente de Técnicos Superiores Sanitarios (SITES).

Las organizaciones, integradas en la Unidad Sindical de los Técnicos Sanitarios, han insistido en su defensa de un Estatuto Marco "sin retrocesos, que mantenga los avances conseguidos y permita seguir avanzando en derechos laborales y profesionales", tras reconocer que el adelanto electoral afecta a la tramitación de esta iniciativa, que busca reformar la normativa vigente desde 2003.

Los sindicatos han destacado que el texto del proyecto de ley recoge avances "fundamentales" para el conjunto de profesionales del sistema sanitario y han pedido que continúen los esfuerzos para implantar la jornada de 35 horas semanales en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para desarrollar y mejorar las ofertas de empleo público.

Asimismo, han pedido que se materialice la nueva clasificación profesional vinculada al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECU); el desarrollo del nuevo modelo retributivo y reconocimiento profesional; y la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

También han instado a mejorar los permisos, la conciliación de la vida laboral y personal y la corresponsabilidad; y garantizar el reconocimiento efectivo del derecho a la desconexión digital.

SIN RETROCESOS

"Estos avances no son concesiones políticas. Son el resultado de años de reivindicación, movilización, negociación y trabajo sindical. Por ello, no vamos a aceptar que un cambio de escenario político implique volver atrás", han aseverado.

Además, los sindicatos han demandado a todas las fuerzas políticas que concurran a las elecciones del 29 de noviembre que se pronuncien de manera clara sobre el futuro de los profesionales técnicos del SNS y, sobre todo, en lo relativo a su reclasificación profesional, reconocimiento de titulaciones y cualificaciones y mejora de las condiciones laborales y retributivas.

En esta línea, han reclamado una "solución definitiva" a reivindicaciones que llevan "décadas pendientes". "Después de más de 20 años de reivindicaciones, ha llegado el momento de que las palabras se transformen en hechos. No pedimos promesas. Exigimos compromisos", han destacado.