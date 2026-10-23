29N.- PSOE alerta de que "la motosierra" de Feijóo acabará con el Ministerio de Igualdad y leyes de aborto y eutanasia

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a acabar con el Ministerio de Igualdad, el aborto y la eutanasia "con su motosierra".

"Feijóo reconoce que su motosierra terminaría con el Ministerio de Igualdad, el derecho al aborto y la Ley de Eutanasia", ha indicado este viernes en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha sido recogido por Europa Press.

La 'número tres' del PSOE ha respondido a las declaraciones de Feijóo esta misma mañana en la cadena Ser en las que ha asegurado que si llega a gobernar, incluirá el área de Igualdad en otro ministerio y abrirá el debate sobre que las menores de 16 y 17 años tengan que informar a sus padres si deciden abortar.

El candidato del PP a las elecciones generales del 29 de noviembre también ha asegurado que reformará la actual Ley de Eutanasia y dará más protagonismo a los médicos en este proceso. "Que la muerte digna solamente pueda ser el final de que esa vida no se puede mantener en unos niveles mínimos de dignidad", ha señalado.

Los socialistas consideran que Feijóo "sueña" con volver al pasado y por tanto, en las generales no está en juego una simple alternancia sino "avanzar o retroceder décadas". Torró considera que las propuestas que hace el líder del PP suponen "amenazar" derechos sociales y llama a impedirlo en las urnas. "No podemos permitirlo", ha manifestado.

En un comunicado, Ferraz califica a Feijóo como el candidato "de la mentira y la involución" y considera que en la citada entrevista incurrió en "contradicciones, falsedades y promesas" que, afean, "duran lo que tarda en dejar de convenirle cumplirlas".

En ese sentido, los socialistas reprochan a Feijóo que diga que no se presenta en coalición con Vox "mientras negocia con Abascal como repartirse las candidaturas al Senado", señalan. "¿Cómo llama Feijóo a pactar con otro partido dónde se presenta cada uno?", reprochan.

LISTA MÁS VOTADA y MILEI COMO EJEMPLO

Por otro lado, dicen que a Feijóo ya no le interesa defender que gobierne la lista más votada a pesa rde que en 2023 se comprometió a respetar que gobernase la candidatura que obtuviese más votos y escaños. "Su única obsesión es llegar a La Moncloa, cueste lo que cueste y con quien haga falta", han señalado.

También le han echado en cara sus palabras sobre el presidente argentino, Javier Milei, que recientemente estuvo en España e insultó gravemente al presidente Pedro Sánchez, llamándole "dictador", "corrupto" y "ladrón".

Feijóo dijo que no le gustaban esos insultos al presidente de su país, pero elogió la política económica "razonable" que está desplegando Milei en Argentina y cargó con dureza contra el peronismo y el matrimonio Fernández de Kirchner.

Reprochan por tanto que Feijóo "encuentra en Milei un ejemplo económico que reivindicar" y consideran que ya "empuña sin vergüenza la motosierra", aunque los españoles, dicen, la "desenchufarán" el 29N.