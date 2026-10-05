Mónica García, sobre ser candidata: "Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar la ultraderecha"

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que está dispuesta a "lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha" y se muestra abierta a dar un paso al frente con más gente si los partidos agrupados de Sumar la postulan como candidata.

"Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea pero no depende de mí, depende de un consenso, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo y con mucho cuidado y con mucho respeto, sobre todo", ha apostillado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, sobre si estaría dispuesta a ser cabeza de lista si se lo pidieran las formaciones.

Precisamente la líder de Más Madrid ha ganado fuerza en las quinielas electorales como candidata del nuevo proyecto 'Frente Amplio' con IU, Comuns y Movimiento Sumar, aunque su opción radica dificultad dado que ya fue proclamada como cabeza de lista a los comicios de Madrid en 2027.

García ha desgranado que en próximos días la incógnita de quien ostentará su liderazgo electoral, explicando que el acto del 17 de octubre es la puesta de largo de esa coalición que quieren abrir a otros aliados parlamentarios. "No vamos a decepcionar y haremos caso del clamor social", ha desgranado para apostillar que su formación seguro que va a estar remando por esa candidatura de la izquierda alternativa.

También ha dicho que entiende la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar los comicios dado que el rechazo a los decretos de vivienda fue un "punto de inflexión" y lo suficientemente grave para llamar a las urnas.

Finalmente, ha subrayado que Sánchez les comunicó hoy el adelanto electoral aunque ya durante el fin de semana veía "rumores" de que esa podía ser su decisión. Asimismo, ha desgranado que ya le trasladaron el viernes que no tenían miedo a las elecciones.