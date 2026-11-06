Irene Montero plantea dedicar gasto militar a contratar 40.000 sanitarios o un 'súper' público, entre otros fines

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, y la directora general de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid ( - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha propuesto este viernes destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a nacionalizar Repsol, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público, entre otras medidas sociales.

Durante su discurso en el Desayuno informativo de Europa Press, Montero ha defendido que España deje de incrementar el gasto en armamento y destine esos recursos a mejorar las condiciones de vida de la ciudadaní. Ha asegurado que el último presupuesto aprobado en España, correspondiente a 2023, contemplaba 12.000 millones de euros de gasto militar.

"El Gobierno, para que luego digan que no hay dinero, pues para armas lo han encontrado, sobradamente. Y este incremento se ha producido sin una sola votación parlamentaria y sin un solo acuerdo democrático", ha aseverado.

Montero ha sostenido que esos 24.000 millones de euros adicionales permitirían financiar numerosas actuaciones sociales y ha puesto como ejemplo la nacionalización de Repsol, cuyo coste ha cifrado en 9.100 millones de euros. A ello ha sumado la expropiación del uso de miles de viviendas acumuladas por fondos de inversión para destinarlas al alquiler social, así como la contratación de 40.000 profesionales sanitarios y 40.000 maestros y maestras.

También ha planteado elevar hasta los 1.000 millones de euros el presupuesto destinado a combatir las violencias machistas, poner en marcha un supermercado público y remunerar el permiso de ocho semanas para el cuidado de hijos e hijas. "Se puede hacer simplemente si decidimos que el dinero que este Gobierno de PSOE y Sumar, ahora Frente Amplio, está gastando en armas se gaste en cuidar la vida de la gente", ha defendido.

ACUSA A LOS GOBIERNOS DE ACTUAR COMO "GUARDAESPALDAS" DE LOS RICOS

Por otra parte, Montero ha denunciado que los gobiernos de España y del resto de Europa carecen de credibilidad porque, a su juicio, no están consiguiendo repartir la riqueza ni hacer cumplir la Constitución a las grandes fortunas. "Funcionan al contrario, como guardaespaldas o como representantes de esas grandes fortunas, no como garantes de la legalidad vigente", ha afirmado.

La candidata de Podemos ha reivindicado el artículo 128 de la Constitución, que establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, y ha asegurado que este principio no se cumple actualmente en España. A su juicio, existe un "gran saqueo" de la riqueza producida por los trabajadores y acumulada durante generaciones por las familias, que termina concentrándose en una minoría cada vez más enriquecida.

En este contexto, la líder de Podemos ha contrapuesto los beneficios récord de las grandes empresas del IBEX 35 con los salarios, pensiones y dificultades económicas de buena parte de la población, especialmente ante el encarecimiento de la vivienda, la alimentación y la energía.

"FREÍR A IMPUESTOS" A LOS MÁS RICOS

Preguntada por la propuesta de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, de establecer un impuesto a los superricos con el que se podrían recaudar 10.000 millones de euros, Montero ha defendido aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. "Es que hay que freírles a impuestos, evidentemente, para que pague más quien más tiene y para que podamos redistribuir esa riqueza", ha afirmado.

Según ha argumentado, la acumulación de riqueza por parte de una minoría no responde a buenas ideas empresariales, sino al "saqueo a las familias" mediante precios, alquileres e hipotecas que considera inasumibles.

En esta línea, ha agregado la política tributaria debe hacer que "paguen más los que más tienen" y ha recriminado al PSOE que suprimió los "poquitos impuestos" que forzó Podemos cuando estuvo en el Gobierno, como el tributo a los beneficios extraordinario a las energéticas.