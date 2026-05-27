Archivo - El 29,5% de trabajadores de sectores sanitario y social en Europa podrían estar expuestos a factores de riesgo de cáncer - FG TRADE LATIN/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha mostrado que el 29,5 por ciento de los profesionales de los sectores sanitario y social en Europa podrían estar expuestos a factores de riesgo de cáncer.

Este trabajo, realizado en colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, por sus siglas en inglés) y publicado en 'European Journal of Public Health', se ha basado en la 'Encuesta sobre la Exposición de los Trabajadores' (WES, también por sus siglas en inglés) ejecutada por el citado organismo comunitario.

"A pesar de su relevancia, los riesgos asociados a la exposición a carcinógenos en el sector sanitario y sociosanitario han sido históricamente menos visibles que en otros sectores económicos", ha señalado la investigadora de ISGlobal y autora sénior de este estudio, Michelle Turner, quien ha añadido que este "destaca la necesidad de desarrollar estrategias de prevención adaptadas a las condiciones de trabajo reales en este campo".

A esta conclusión se ha llegado tras conocer a través de esta investigación que casi tres de cada 10 trabajadores "estuvieron expuestos al menos a un factor de riesgo de cáncer evaluado durante la última semana laboral", mientras que "el 7,8 por ciento estuvieron expuestos a dos o más". "Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran la radiación ionizante (7,4%), las emisiones de motores diésel (6,2%) y la radiación ultravioleta solar (6,1%)", recoge la misma.

"El personal puede estar expuesto a la radiación ionizante al trabajar con máquinas que utilizan rayos X o con radioisótopos, a las emisiones de motores diésel mediante el uso de vehículos impulsados por diésel o a la radiación ultravioleta solar a través del trabajo al aire libre", han señalado los miembros de este centro impulsado por la Fundación "la Caixa". Además, han declarado que "también se registraron exposiciones relevantes a productos químicos como el formaldehído (5,2%) y el benceno (4,8%)".

FORMALDEHÍDO Y ÓXIDO DE ETILENO

Junto a ello, y por mediación de este trabajo, que se ha llevado a cabo debido a que "la exposición a factores de riesgo de cáncer en el lugar de trabajo sigue siendo una causa de enfermedad importante y prevenible en Europa", se ha constado que "en cuanto a los niveles de exposición, el formaldehído (2,3%) y el óxido de etileno (2%) fueron los agentes más comunes en niveles de exposición elevados".

Así, tras estimar la exposición probable a 24 factores de riesgo de cáncer y gracias a las 3.041 entrevistas telefónicas realizadas por la WES, entre 2022 y 2023, a trabajadores de estos sectores en Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda y España, este estudio también identifica exposiciones combinadas, "como las emisiones de diésel junto con la radiación solar, o la exposición simultánea a formaldehído y óxido de etileno", han descrito los autores.

"El análisis también revela diferencias por género", ha sostenido el investigador de ISGlobal en el momento de realización de este trabajo y primer autor del mismo, Muhammad Waseem Khan, que ha concretado que "los hombres muestran una mayor prevalencia de exposición (35,7%) en comparación con las mujeres (26,1%)".