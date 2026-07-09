La 17 comunidades autónomas firman un decálogo que pide una reforma "consensuada y viable" del Estatuto Marco de Sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (i), y la subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández (d), y los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas durante la reunión extraordinaria - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Recursos Humanos de los servicios de Salud de las 17 comunidades autónomas han firmado un decálogo común que reclama una reforma del Estatuto Marco aprobado por el Ministerio de Sanidad "seria, realista, viable, consensuada y adaptada a la realidad organizativa y asistencial del sistema sanitario", según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El decálogo ha sido leído este jueves en la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad por la directora de Personas y Talento de Osakidetza, Josune Retegi.

Según ha destacado la Consejería vasca de Salud, este nuevo posicionamiento "refuerza la unidad que ya mostraron hace unas semanas los consejeros de Salud de todas las comunidades autónomas".

El documento, suscrito por los máximos responsables de personal del conjunto del Sistema Nacional de Salud, subraya que la reforma "no puede salir adelante sin tener en cuenta la organización real de los servicios, su sostenibilidad y la necesidad de preservar una atención sanitaria continua y de calidad".

Las comunidades autónomas sostienen que el texto del Ministerio que lidera Mónica García "no puede aprobarse sin una evaluación económica rigurosa y sin contrastar sus efectos sobre la planificación, la contratación y la gestión de personal".

También advierten de que cualquier cambio "debe respetar la viabilidad organizativa y financiera de los servicios de salud, así como la atención a la ciudadanía durante las 24 horas del día, los siete días de la semana".

El decálogo insiste además en que las reformas laborales "deben construirse con diálogo institucional y con la participación de quienes gestionan de forma directa los recursos humanos en sanidad".

En este sentido, las comunidades defienden que el objetivo compartido debe ser "mejorar derechos y condiciones del personal estatutario sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema".

La lectura del decálogo en la Comisión estatal de Recursos Humanos "refuerza la posición conjunta de las comunidades autónomas en un momento clave del proceso negociador", ha subrayado el Departamento vasco de Salud.

Según señala el documento, el actual texto del Estatuto Marco "no incorpora aún las garantías necesarias para atender la realidad operativa de los servicios de salud y sus competencias en materia de personal".

Con la firma del decálogo por los responsables de Recursos Humanos se completa "el frente institucional que ya habían expresado los consejeros de Salud" y, con ello, las comunidades trasladan un mensaje común, que "están abiertas a colaborar en una reforma, pero reclaman que sea compatible con la sostenibilidad del sistema y con las necesidades reales de la sanidad pública", ha concluido la Consejería vasca de Salud.