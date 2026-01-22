Hasta 16 proyectos finalistas aspiran a conseguir 55.000 euros e los Premios de Investigación del CGE

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), en su quinta edición de los Premios de Investigación, ha seleccionado a 16 finalistas que aspiran a conseguir 55.000 euros en ayudas para materializar sus trabajos de investigación enfermera en los próximos dos años.

En el quinto aniversario de estos premios del CGE, desde la organización quieren reflejar "el compromiso de la institución por impulsar la investigación enfermera y situarla al más alto nivel dentro de la profesión".

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha recordado la importancia de "invertir en investigación enfermera, un ámbito que fortalece la profesión, mejora la atención a las personas, contribuye al avance del sistema sanitario y a la innovación en cuidados". Esta edición de premios demuestra "el alto nivel profesional de las más 353.000 enfermeras que siguen sacrificando su tiempo y esfuerzo personal para dedicarse a una labor que mejora la calidad y seguridad del cuidado, que fortalece la toma de decisiones clínicas e impulsa el desarrollo y la autonomía profesional".

Los finalistas, que fueron seleccionados a través de la valoración de los 95 evaluadores independientes que trabajaron en la primera fase del análisis, se reparten por diferentes provincias, siendo Barcelona la que cuenta con mayor número de candidatos, con seis de ellos, a la que le siguen Madrid, Zaragoza, León, Alicante, Lugo, Toledo, Gipuzkoa, Valencia y Tarragona. Las seis propuestas ganadoras se conocerán en el acto público que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en la sede oficial del CGE, en Madrid.

El jurado está formado por diez enfermeras investigadoras con distintas trayectorias en los ámbitos de la docencia, la gestión, la asistencia y la investigación y que pondrán en valor "la originalidad e innovación, su repercusión en los resultados de salud e impacto en la población, así como su calidad científico-técnica".

Estos premios cuentan con diferentes categorías profesionales. La primera de ellas subvencionará la realización de proyectos de investigación orientados a conseguir beneficios e impacto "en los resultados en salud relacionados con la práctica enfermera en el Ámbito Hospitalario", y se otorgarán dos premios, uno de 12.000 euros y el segundo de 8.000.

La segunda, dentro del Ámbito Comunitario y Social, recibirá la misma dotación económica. También habrá un premio específico para fomentar la investigación entre los jóvenes menores de 35 años, que será premiado con 10.000 euros. Otra de ellas premiará a la mejor tesis doctoral enfermera, que recibirá una cuantía de 5.000 euros brutos.

Estas ayudas entran dentro de su apuesta por visibilizar y apoyar a las enfermeras investigadoras, y se incluyen dentro de los presupuestos anuales de partidas "para financiar el Instituto de Investigación Enfermera -entidad que gestiona estos galardones- así como ayudas para investigación a los colegios profesionales, sociedades y asociaciones" para la organización de eventos, jornadas y congresos, y también numerosas ayudas a la investigación y elaboración de doctorados.