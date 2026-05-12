La 16 Gala People in Red Barcelona recauda 838.769 euros para investigar enfermedades infecciosas

(I-D) El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull durante la 16 Gala Solidaria People in Red de este lunes - Europa Press

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La 16 Gala Solidaria People in Red Barcelona, celebrada este lunes en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha recaudado 838.769 euros para la investigación de enfermedades infecciosas a través de la Fundació Lluita contra las Infeccions.

Entre las autoridades que asistieron al acto, que reunió a cerca de 800 personas entre empresas patrocinadoras, instituciones y celebridades del mundo social, cultural y político, destacan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha informado la organización en un comunicado.

El acto estuvo conducido por las actrices Sílvia Abril y Toni Acosta y la modelo y presentadora Martina Klein y la extensista y comentarista deportivo Alex Corretja han sido los embajadores de la noche, que ha contado con Amaral y Joan Dausà como artistas invitados.

La novedad de este año es la entrega del Premio Solidario People in Red Barcelona, creado para reconocer a personas, proyectos o iniciativas que contribuyen a la sensibilización social y a la promoción de la investigación científica, y que ha recaído sobre el cineasta y actor Eduardo Casanova, "reconocido por su mirada singular y valiente" en proyectos como 'Silencio' o 'Sidosa'.

El premio es una escultura del escultor catalán Jaume Plensa, 'Love Hope', quien la ha donado de forma altruista a la Fundació Lluita contra les Infeccions.