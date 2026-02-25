El 12 de Octubre prueba en pacientes críticos sistemas de retorno de sangre que podrían evitar transfusiones

Enfermero en un hospital de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital 12 de Octubre participa en un ensayo clínico nacional multicéntrico que prueba en pacientes críticos ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) la efectividad de los sistemas de retorno de sangre (SRS) que devuelven al circuito arterial la sangre diluida con fármacos y sueros que se extrae antes de la muestra que se envía al laboratorio.

Un estudio liderado por la doctora Marta Raurell, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona, que compara el uso de SRS con la práctica habitual, consistente en desechar esa primera descarga de sangre. Los resultados preliminares han sido publicados en la revista de la Sociedad de Enfermeras de Cuidados Críticos de Inglaterra.

La hipótesis del trabajo es que estos sistemas podrían disminuir transfusiones sanguíneas en este perfil de pacientes, en los que se genera en ocasiones anemia adquirida por las extracciones continuadas. Según la literatura científica, se estima que la cantidad de sangre extraída para análisis de laboratorio puede llegar a superar 40 veces el volumen necesario.

En este marco, el ensayo prevé reclutar a 248 pacientes para detectar una posible disminución en la necesidad de transfusión del 24% en el grupo de pacientes con SRS. El 12 de Octubre ha sido el primer hospital participante, de los cuatro centros públicos del país incluidos por el momento, que ha completado el reclutamiento, aportando 64 pacientes críticos.

El análisis preliminar para evaluar la factibilidad del ensayo clínico aporta un ahorro de un litro de sangre por 100 días de catéter arterial en el grupo con SRS, según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Asimismo, se relaciona también con una disminución tres veces menor del número de unidades transfundidas comparado con el grupo control, en el que se realiza la práctica habitual de desechar sangre.

Si se logra confirmar estos resultados en la muestra final de 248 pacientes, supondría un ahorro de sangre muy importante que revertiría no solo en la seguridad de los pacientes críticos --con disminución de la morbi-mortalidad asociada a la transfusión-- sino también en la sostenibilidad del medio ambiente ya que la obtención de productos sanguíneos se asocia a un incremento de dióxido de carbono por el uso de material fungible y distribución de los productos sanguíneos.