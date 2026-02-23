Archivo - El 12 de mayo también acogerá la celebración del Día del Técnico de Enfermería - SINDICATO DE TECNICOS DE ENFERMERIA - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 12 de mayo también va a acoger la celebración del Día del Técnico de Enfermería, además de la del Día Internacional de la Enfermera, ya que el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha informado de que la sentencia 69/2024, de 18 de julio, por la que el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid desestima la demanda del Consejo General de Enfermería, es firme.

Según ha expuesto esta organización sindical, la citada corporación "ha estado durante varios años maniobrando en contra, alegando supuestas confusiones en torno a la marca registrada (12 de mayo: Día del Técnico de Enfermería) por el SAE, con diferentes actuaciones, e iniciando, finalmente, un proceso judicial que ha concluido de manera definitiva tras cumplirse, sobradamente, todos los plazos legales para interponer recursos".

"Ahora, el Consejo General de Colegios de Enfermería, interesado en negar este derecho a los técnicos de Enfermería, deberá acatar la sentencia y respetar el fallo que reconoce nuestro derecho a hacer uso de una marca que fue publicada el día 5 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)", ha explicado la secretaria de Organización y Comunicación de este sindicato, Isabel Lozano.

A juicio de Lozano, todo lo anterior "da derecho a SAE a celebrar el 12 de mayo también como Día del Técnico de Enfermería". Además, ha puesto de manifiesto el hecho de que los profesionales sanitarios a los que representa "forman, junto con las enfermeras, los equipos de Enfermería".

Esta organización sindical se ha referido al mencionado fallo, que según ha afirmado, recoge que "en la demanda del Consejo General de Enfermería parece deducirse que lo que subyace en el fondo no es más que una disputa entre ambos colectivos y que el objetivo del Consejo General de Enfermería es defender la superior titulación, competencias y funciones de los enfermeros/as frente a los técnicos en cuidados de Enfermería, y éstos, por el contrario, tratan de ensalzar su labor, de dar importancia a su trabajo y que también son parte importante de los equipos de Enfermería".