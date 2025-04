MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de NYU Langone Health (Estados Unidos) muestra que un tipo de célula rara en los pulmones es esencial para la supervivencia al virus COVID-19. El estudio cambia el enfoque del tratamiento de la enfermedad desde el fortalecimiento del ataque del sistema inmunológico al virus hacia una mejor restricción de la respuesta inmunológica, lo que los investigadores llaman "tolerancia a la enfermedad".

EL ROL DE LOS MACRÓFAGOS INTERSTICIALES NAM

Experimentos en ratones infectados con el virus SARS-CoV-2 revelaron que la clase de células inmunitarias en cuestión, denominadas macrófagos intersticiales asociados a nervios y vías respiratorias (NAM), podría impedir que el contraataque inicial del sistema inmunitario humano contra el virus (inflamación pulmonar) se descontrole y ponga en peligro a los pacientes.

Se sabe que los macrófagos son los primeros en responder a la infección, ya que son grandes células inmunitarias capaces de destruir los virus invasores y las células que infectan.

En un artículo publicado en la revista 'Immunity', los investigadores descubrieron que en ratones con deficiencia de NAM infectados con SARS-CoV-2, la infección viral se propagó, aumentó la inflamación y la pérdida de peso, y causó la muerte de todos ellos. Por el contrario, los ratones infectados con NAM intactos mostraron una propagación viral, pérdida de peso e inflamación limitadas.

EL PAPEL DEL INTERFERÓN TIPO 1 EN LA FUNCIÓN DE LOS NAM

Todos los animales de este grupo sobrevivieron a la infección. También se demostró que los NAM restringen la producción de proteínas de señalización altamente proinflamatorias para prevenir el daño tisular. Una característica única de los NAM, según los investigadores, es que su número aumenta con el tiempo, momento en el que la mayoría de los conjuntos de células inmunitarias comienzan a disminuir.

"Nuestros hallazgos subrayan el papel crucial de los macrófagos intersticiales asociados a los nervios y las vías respiratorias en los pulmones para regular la respuesta inflamatoria durante la infección por SARS-CoV-2", apunta la doctora Payal Damani-Yokota, investigadora principal del estudio y becaria postdoctoral en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"La ausencia de estas células inmunitarias NAM provoca una respuesta inflamatoria exagerada contra el virus de la COVID-19, muerte celular y una mayor propagación viral", explica.

Los resultados también mostraron que los NAM dependen de una proteína llamada receptor de interferón tipo 1, o IFNAR, para influir en la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2. Cuando el equipo modificó genéticamente los NAMS para que ya no produjeran IFNAR (y, por lo tanto, no respondieran a la proteína de señalización inmunitaria interferón), las células no pudieron controlar la inflamación. En este escenario, murió el mismo porcentaje de ratones que cuando se repletó el NAMS (100%).

Pruebas adicionales en tejido pulmonar de pacientes intubados debido a una infección grave por SARS-CoV-2 (algunos sobrevivieron y otros no) mostraron una disminución de la actividad de los genes relacionados con NAM y un aumento de la inflamación en los fallecidos. Esto confirmó a los investigadores que sus hallazgos de NAM en ratones imitaban lo que ocurre durante la infección en humanos.

FUTURAS INVESTIGACIONES Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS

"Nuestro estudio muestra que los macrófagos intersticiales asociados a los nervios y las vías respiratorias en los pulmones, o NAM, dependen de la señalización del interferón tipo 1 para su expansión y funcionamiento normal durante la infección por SARS-CoV-2", apunta el investigador principal del estudio, Kamal Khanna, profesor asociado en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El mismo equipo de NYU Langone descubrió en 2020 que una pequeña fracción (menos del 5%) de los macrófagos pulmonares actuó de forma diferente durante la infección por el virus de la gripe, al no atacarlo.

En cambio, descubrieron que estas células, a las que denominaron NAM, inhibieron la respuesta inmunitaria inicial e impidieron que la inflamación prolongada dañara el tejido pulmonar durante su proceso de cicatrización. Esto llevó al equipo a sospechar que los NAM podrían desempeñar un papel similar en la COVID-19.

"El nuevo trabajo revela que los macrófagos intersticiales asociados a los nervios y las vías respiratorias son actores clave en la coreografía de la recuperación, preparados para silenciar las alarmas de la inflamación y restaurar la calma, incluso en medio del llamado del interferón para amplificar la respuesta inmune", explica Benjamin Tenoever, profesor de Patogénesis Molecular y presidente del Departamento de Microbiología de NYU Langone.

En el futuro, los investigadores planean estudiar las vías de NAM para determinar cómo el subconjunto de macrófagos modera la inflamación. Específicamente, el equipo planea investigar la señalización del interferón tipo 1 y cómo desencadena el crecimiento de NAM en respuesta a la infección por SARS-CoV-2.

Si los experimentos posteriores resultan exitosos, Khanna adelanta que los hallazgos de su equipo podrían utilizarse para desarrollar estrategias de tratamiento que aprovechen la señalización de IFNAR para promover la tolerancia a la enfermedad. Este enfoque podría aplicarse a la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la fibrosis pulmonar.