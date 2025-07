¿Tienen los virus algo que ver con el Alzheimer? Este virólogo los apunta como factor de riesgo (y también de esperanza)

MADRID, 18 Jul. (EDIZIONES) -

¿Podrían los virus que todos llevamos latentes acelerar enfermedades como el Alzheimer o la Esclerosis Múltiple? El catedrático de Microbiología y virólogo José Antonio López Guerrero rompe mitos en su nuevo libro 'Los buenos virus' (Guadalmazan), y explica por qué algunos herpesvirus podrían estar implicados como factores de riesgo en la neurodegeneración. Aunque no la causan directamente, podrían agravarla.

Precisamente, su grupo de investigación estudia antivirales innovadores, pero necesita apoyo para llevarlos a la clínica. ¿Serán los virus aliados inesperados en la medicina del futuro?

Reconoce este experto del departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, y director del grupo de NeuroVirología, en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que con su último libro publicado pretende hablar de los virus "más desconocidos", puesto que, tal y como recuerda, "el 99,9% de las especies virales, la inmensa mayoría de los virus no entran en contacto con nosotros o nos son beneficiosas hasta el punto de que existimos gracias a ellos".

Así, defiende que los virus, y las infecciones virales, "no inician algunas posibles patología neurodegenerativa", como sí defienden numerosas líneas de investigación, sino que los virus representan "un factor de riesgo más para la neurodegeneración".

En su libro pone el ejemplo de los herpesvirus, ampliamente estudiados en este campo. Él concretamente está centrado en el herpesvirus 1 (HHV 1) y su posible relación con el desarrollo de la Esclerosis Múltiple. Aclara que éste no inicia la patología, sino que podría agravar la situación de estos pacientes en algunos casos. Recuerda también que hay varias especies de herpes que están siendo estudiados, como el HHV 1, 6, 7 y 4 (Eipstein barr) que podrían estar asociadas con enfermedades neurodegenerativas y desmielinizantes.

"Nosotros consideramos que el virus no inicia la neurodegeneración, sino que es un factor más de riesgo. En alzheimer se ha visto que varias variantes, alelos, del gen APOE, pueden favorecer un mayor transporte del virus, incluso una mayor accesibilidad al Sistema Nervioso Central. No obstante, no está muy clara la investigación en este campo. Es muy compleja porque el 90% de la población mundial tiene latente en su cuerpo un herpesvirus, tras haber sufrido alguna infección", sostiene.

UN PAPEL EN LA NEURODEGENERACIÓN

Se ha visto en personas con esclerosis múltiple que tienen secuencias de virus en zonas dañadas del cerebro; y en personas con alzheimer también se han encontrado secuencias de herpes en las placas amiloides.

"Se han encontrado anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo contra proteínas de virus herpes en personas con alzheimer y esclerosis múltiple. Se han observado también monocitos infectados y linfocitos reactivos ante proteínas virales. Por tanto, hay muchos indicios indirectos que apoyan nuestra teoría de que los virus pueden jugar un papel en el desarrollo de la neurodegeneración", explica este reputado virólogo.

Dice también este investigador de la UAM y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (centro mixto UAM-CSIC) que en esclerosis múltiple, campo en el que él trabaja junto con el herpesvirus 1, se ha visto que este patógeno prefiere infectar oligodendrocitos maduros (células gliales del sistema nervioso central encargadas de crear la vaina de mielina que aísla y protege a las neuronas).

"Se comentó este hallazgo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo porque previamente se había observado que en personas con esclerosis múltiple, cuando se mueren estos oligodendrocitos, otros nuevos van surgiendo en la zona subventricular del cerebro para reponer los que mueren", precisa.

Sin embargo, señala que, a medida que los oligodendrocitos iban madurando, iban degenerando y muriendo sin llegar a la zona adecuada para reemplazar a las células muertas. No sabían por qué". resalta. Eso sí, José Antonio López Guerrero, desde su grupo de investigación, aportó in vitro al hospital precisamente datos que apuntan en la misma dirección: los oligodendrocitos, a medida que maduran, se vuelven más susceptibles a la infección por el herpesvirus simplex 1.

EL HERPESVIRUS 1 PUEDE AFECTAR A LA PRODUCCIÓN DE LA MIELINA

A su vez, comenta que se ha visto que el virus del herpes es capaz de afectar a la producción de la mielina, que es la capa que protege a los nervios. Por eso, advierte de que "incluso algunos grupos de investigación abogan por la toma de antiherpéticos a partir de una edad avanzada". En este sentido, la mayoría de los virólogos discrepan, tal y como reconoce. "No hay suficientes datos concluyentes al respecto", asevera.

Por otro lado, cuenta que se están estudiando distintos mecanismos por los que otros herpesvirus podrían afectar a un proceso neurodegenerativo. "Se vio en 10 millones de soldados norteamericanos, a los que se les hizo un seguimiento durante décadas, por ejemplo, y vieron que el herpes 4 (el virus de Epstein Barr) aparecía en un mayor porcentaje entre aquellos soldados que acababan padeciendo esclerosis múltiple. Son todo datos por verificar, son datos estadísticos, pero todo apunta en esa dirección", sostiene este virólogo de la UAM.

NUEVOS ANTIVIRALES EN ESTUDIO

Su línea de investigación de estos últimos 25 años se centra precisamente en el papel de estos agentes infecciosos, los herpesvirus, como factores de riesgo en neurodegeneración. Están ensayando con éxito nuevos antivirales contra estructuras del virus muy conservada.

Actualmente, busca financiación para continuar con la investigación y caracterización de estos antivirales específicos contra muchos virus, dianas y estructuras virales muy conservadas entre diferentes especies. "Hemos superado la fase de experimentación en modelos celulares y animales; ahora necesitamos escalarlo a la clínica, y se necesita un aporte económico. Hacen falta ensayos clínicos y nuestro grupo de investigación busca a colaboradores, patrocinadores o mecenas que quieran apostar por la investigación de élite", concluye José Antonio López Guerrero.