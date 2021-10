La respuesta inmunitaria a la vacuna contra la COVID-19 es diferente en función de si se pasa la infección

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aunque se han realizado muchos trabajos para estudiar los anticuerpos producidos en respuesta a las vacunas contra la COVID-19, se sabe menos sobre la respuesta de las células T del sistema inmunitario, que ofrecen una protección a más largo plazo contra el virus. Ahora, los investigadores de los Institutos Gladstone (Estados Unidos) han realizado un estudio detallado de las células T antes y después de la inmunización contra la COVID-19.

El equipo concluye en su investigación, publicada en la revista científica 'eLife', que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna conducen a la generación de células T a largo plazo que pueden reconocer múltiples variantes del virus del SARS-CoV-2. Pero también identificaron diferencias clave en las respuestas de las células T de los individuos que habían sido infectados con COVID-19 antes de la vacunación en comparación con los que nunca habían sido infectados.

"En general, nuestros datos apoyan la idea de que las vacunas provocan una respuesta de células T muy robusta en individuos sanos. Pero también sugieren que puede haber algunas formas de mejorarlas aún más, consiguiendo que más de las células T estimuladas por la vacuna se estacionen en el tracto respiratorio", explica la autora principal del estudio, Nadia Roan.

CALIDAD DE LAS CÉLULAS T, NO CANTIDAD

El sistema inmunitario humano tiene dos brazos principales que ayudan a combatir las infecciones que regresan. Los anticuerpos producidos por las células B del sistema inmunitario pueden reconocer rápidamente un virus, dirigirlo para su destrucción y prevenir la infección. Las células T, por su parte, identifican y destruyen las células ya infectadas.

Mientras que los anticuerpos son más eficaces para detener por completo la infección inicial, las células T suelen durar más tiempo después de una infección inicial o de una vacuna y pueden ayudar a sofocar la enfermedad en sus primeras etapas, evitando los síntomas graves.

Sin embargo, las células T son notoriamente diversas y difíciles de estudiar. Distintos subconjuntos de células T responden de forma diferente a las células infectadas y tienen distintas funciones dentro de la respuesta global de las células T.

Los limitados estudios que han medido la respuesta de las células T a las infecciones o vacunas contra el COVID-19 han agrupado en su mayor parte a todas las células T, cuantificando el número de células T totales que reconocen el SARS-CoV-2. Pero el grupo de Roan quería más detalles.

"No es solo el número de células T lo que importa, sino la calidad, es decir, si las células T son del tipo que puede destruir activamente las células infectadas por el virus", dice Roan.

Los investigadores recurrieron a una tecnología llamada CyTOF que puede medir los niveles de casi 40 proteínas diferentes en la superficie y el interior de las células T. Esto les permitió a ella y a sus colegas identificar exactamente qué subconjuntos de células T eran capaces de reconocer el SARS-CoV-2 antes y después de la vacunación.

Los investigadores utilizaron este método para estudiar muestras de sangre de 11 personas que habían recibido una vacuna de ARNm (ya sea de Pfizer/BioNTech o de Moderna) contra el SARS-CoV-2. Se tomaron muestras de sangre de cada individuo antes de la vacunación, aproximadamente 2 semanas después de su primera dosis de vacuna y aproximadamente 2 semanas después de su segunda dosis. Seis de los individuos también se habían recuperado previamente de COVID-19 leve.

VERIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA VACUNA

El grupo de Roan descubrió que todos los individuos totalmente vacunados en el estudio tenían células T que respondían a tres variantes diferentes de SARS-CoV-2: el virus ancestral detectado por primera vez en Wuhan (China); la variante B.1.17 detectada por primera vez en Reino Unido; y la variante B.1.351 detectada por primera vez en Sudáfrica. La variante Delta del virus no se incluyó en el estudio, pero Roan está analizando actualmente los datos sobre ella.

En las personas que nunca habían sido infectadas por el SARS-CoV-2, Roan y sus colegas descubrieron que la respuesta de las células T se hizo más fuerte, tanto en cantidad como en calidad, después de la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, en aquellos que habían tenido previamente una infección por COVID-19, hubo pocos cambios entre la primera y la segunda dosis de la vacuna.

"Esto no significa necesariamente que la segunda dosis no sea beneficiosa para los individuos convalecientes. Significa que no hay un efecto adicional en las células T de manera que podamos captarlo, pero aún puede haber otros efectos en el sistema inmunitario, como dentro de las células B, después de la segunda dosis", señala Roan.

Los investigadores también descubrieron que, aunque todos los individuos tenían una respuesta robusta de las células T, las células T de aquellos que habían contraído previamente COVID-19 tenían marcadores moleculares que sugerían que las células inmunitarias podían durar más tiempo y migrar más eficazmente al tracto respiratorio.

"No habríamos detectado esta diferencia si nos hubiéramos limitado a cuantificar todas las células T. Pero el CyTOF nos permitió captar estas diferencias funcionales clave en las células T de las personas que habían sido infectadas previamente", apunta la investigadora.

La defensa potencialmente más eficaz de las células T en el tracto respiratorio podría explicar por qué las infecciones intercurrentes son menos frecuentes en personas con una infección previa por COVID-19 en comparación con otras personas vacunadas. Los nuevos datos, según Roan, también sugieren que la mejora de la capacidad de las células T para migrar al tracto respiratorio después de la vacunación puede mejorar la eficacia de las vacunas en la prevención de las infecciones de ruptura.

Roan y sus colegas también están planeando estudios adicionales para investigar las respuestas de las células T tras la vacunación contra la COVID-19 en personas inmunodeprimidas, las respuestas de las células T tras las vacunas de refuerzo y cómo se comportan las células T en los casos de COVID-19 prolongada, cuando los síntomas del virus continúan durante más de 12 semanas. "Otros investigadores se fijan en los anticuerpos en todos estos casos, y desde luego no es que los anticuerpos no sean importantes, pero no podemos olvidarnos de las células T", remacha.