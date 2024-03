Pepe Serrano, pediatra: "ahora somos más padres primerizos que nunca"

MADRID, 19 Mar. (EDIZIONES) -

Pepe Serrano es pediatra con más de 30 años de experiencia. Es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y secretario de la Societat Catalana de Pediatria. Le entrevistamos en Infosalus y nos confiesa que ahora los papás primerizos "son más primerizos que nunca", porque, entre otros puntos, hay más familias con un hijo único, así que esa experiencia de hijos previos no se ve.

Reconoce, eso sí, que en esas primeras consultas en el centro de Atención primaria con los recién nacidos los padres presentan por lo habitual "mucha ilusión" de llevar por primera vez el bebé al pediatra, a la vez que reconoce que en sus más de tres décadas de andadura ha respondido a mucha duda y a "cosas ingeniosas" que en muchos casos 'regala' esa primera vez como padre.

"A los pediatras nos hace gracia porque casi siempre nos preguntan como cosas excepcionales cuestiones que realmente son normalísimas. Por ejemplo, son muchos los padres que nos preguntan si sus hijos tienen los pies planos, pero es que los recién nacidos nunca tienen arco plantar, este se va desarrollando con los años, por poner un ejemplo; o bien si tienen que ponerle una moneda en el ombligo, como hacían las abuelas de antaño, porque lo tiene un poco salido. Son cosas que sorprenden porque estos padres primerizos viven en el desconocimiento, pero siempre son esas mismas 7-8 cuestiones", remarca.

QUE ES LO QUE MÁS SUELE AGOBIAR A LOS PADRES AL PRINCIPIO

Cuando era residente reconoce que en una clase magistral le enseñaron que lo nunca tenía que preguntar como pediatra en consulta a unos padres es si el bebé come o duerme: "Son los temas que más preocupan básicamente, y me refiero al aumento de peso. Ahora bien, creo que se ha empezado a asumir que el bebé ya come por el hambre que tenga, es decir, que la lactancia tanto materna como artificial debe ser a demanda, y se es consciente de que si pone buena cara el pediatra cuando se le pesa al bebé no hay que agobiarse".

Aquí recuerda este pediatra que la idea de que la lactancia debe administrarse a los bebés cada tres horas representa un error que incluso se fomentó desde las propias consultas médicas, por lo que ha sido ahora más difícil corregirlo, si bien celebra que, afortunadamente, los padres ya saben que la lactancia, sea como sea, debe ser a demanda: "Los niños en general, pero en especial los bebés, comen cuando tienen que comer y se regulan por sus necesidades de hambre y de saciedad. Es por supervivencia pura".

CUÁNDO ACUDIR A URGENCIAS CON UN RECIÉN NACIDO

Otra duda muy frecuente cuando se es padre es cuándo se debe acudir con el menor al hospital. "En unos papás inexpertos que no hayan tenido más niños antes cree que tienen que ir a Urgencias por cualquier cosa que les preocupe. Pero un indicador muy fiable en bebés pequeños son el estado general del bebé y si come o no come. No hace falta si vomita, hace diarreas o duerme más de lo normal. Hay que acudir ante cualquier asomo de patología que puedan atisbar", aconseja este especialista.

Ahora bien, sí subraya que, si el bebé come con la regularidad de siempre y está tranquilo y apacible es poco probable que tenga un cuadro grave, por lo que en este caso lo más razonable cree que es acudir con una cita con cierta prisa al centro de atención primaria.

Defiende que en estas instalaciones el tiempo de espera es menor y las salas de espera están menos llenas que en Urgencias, al tiempo que en una sala de espera de Atención Primaria deberían ser más leves las patologías de los niños que hay esperando en ellas, que las que hay en un hospital. "Ir con un bebé por algo banal a un servicio de Urgencias, si se pasa tres horas en sala de espera donde hay menores con patologías graves, y alguna infecciosa, se corre el riesgo de que el recién nacido o bebé salga peor de lo que entra", advierte el doctor Serrano.

Precisamente, este pediatra acaba de publicar 'Bebepedia. Guía imprescindible para sobrevivir a la crianza' (Roca Editorial), un manual o guía para "sobrevivir a la crianza" y que focaliza sobre todo en ese primer año de vida del bebé.