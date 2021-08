Los pediatras lanzan un apartado informativo para aclarar dudas sobre la vacunación en adolescentes

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha desarrollado un apartado específico en su página web para dar respuesta a los interrogantes más frecuentes respecto a la vacunación frente al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, en la población adolescente.

La sección se irá actualizando en las próximas semanas con el objetivo de servir de ayuda a la población y contrarrestar, con información fiable y de fuentes acreditadas, algunos bulos que circulan en el entorno digital. "Tener dudas sobre la vacunación de la COVID-19 es normal; es una enfermedad nueva y, aunque los avances en las vacunas han sido extraordinarios, aún queda mucho por conocer", señala el CAV-AEP en la introducción del nuevo apartado informativo.

"Recomendamos acudir a los profesionales de referencia en el sistema sanitario y a fuentes de información confiables. Las redes sociales son excelentes instrumentos de información e interacción social, pero no todo lo que circula en ellas corresponde a datos contrastados y reales. Por favor, no reenvíes ni difundas información no contrastada", añade el comité.

Los expertos del CAV-AEP precisan que las respuestas que se pueden encontrar en esta sección responden a la evidencia científica actualmente disponible y que, a medida que se disponga de más información y mejores datos, serán convenientemente adaptadas. Desde el inicio de la pandemia, el CAV-AEP ha ido actualizando de forma constante la información disponible de acuerdo a los últimos estudios científicos.