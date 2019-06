No, la llegada de migrantes no incrementa las enfermedades transmisibles

Publicado 21/06/2019 12:31:21 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera principal en Salud y Crisis de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Isabel de la Mata, ha defendido que la llegada de migrantes tanto a España como a otros países de la Unión Europea (UE) a través principalmente de las costas del mar Mediterráneo no han traído un incremento del número de enfermedades transmisibles.

"No han crecido. Han aparecido algunas otras que no conocíamos, pero la mayoría se deben a consecuencia del cambio climático, no de la migración", ha reivindicado la experta en la VI Jornada Europea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que se ha celebrado este jueves para analizar las implicaciones para la salud de los migrantes en la UE, así como la nueva situación sociodemográfica de los Estados miembros ante esta realidad.

Los expertos participantes en esta jornada han abogado por desmitificar y desmontar bulos acerca de la llegada de migrantes a territorio europeo, como que sobrecargan el sistema sanitario porque son más vulnerables a enfermedades, tienen prioridad para ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) o traen patologías desde otros continentes peligrosas para los ciudadanos europeos autóctonos.

"A veces se utilizan estos argumentos interesadamente", ha lamentado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, quien a continuación ha defendido la posición de los médicos españoles en contra del Real Decreto-Ley 16/2012, que fijó la exclusión del sistema sanitario público de los migrantes en situación de irregularidad administrativa. "Por encima de cualquier interés, incluido el del médico, la asistencia a la persona tiene que estar garantizada. ¿Cómo íbamos a dejar a las personas en vulnerabilidad fuera del sistema?", ha argumentado.

El secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco, ha recogido las palabras de Romero, y ha destacado como "fundamental" la recuperación de la asistencia sanitaria universal en España desde julio de 2018, en una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. "La exclusión agrava la situación de vulnerabilidad. Más allá de la ética, es una cuestión que redunda en la salud colectiva", ha recordado.

"La Europa en la que creemos es inclusiva y solidaria. Creemos en un Sistema Nacional de Salud en el que se trabaja por los derechos de las personas migrantes", ha añadido Blanco. A esto, el representante nacional de Médicos Jubilados de la OMC, Ricard Gutiérrez, ha agregado que el Mediterráneo "se ha convertido en un auténtico cementerio de niños, mujeres y hombres", y ha advertido de que "hay Gobiernos europeos con planteamientos muy parecidos" a los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que plantea levantar un muro en la frontera con México para frenar la inmigración de 'sin papeles'.

MITOS: NI TRAEN ENFERMEDADES NI SE APROVECHAN DEL SISTEMA SANITARIO

Por su parte, la directora general de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Estrella Rodríguez, ha animado a seguir trabajando para acabar con los mitos que rodean al creciente fenómeno de la migración. "Nos preocupan mucho los mensajes catastrofistas, que no tienen nada que ver con la realidad. Parece que son una invasión, aquí se ha generado un bulo importante. No tienen prioridad en el SNS, ni recargan el sistema sanitario. De hecho, la gran mayoría de los migrantes en España son procedentes de la Unión Europea", ha comentado.

Rodríguez ha recordado que la inmigración "refuerza" la asistencia de cuidados, ya que "son las mujeres jóvenes extranjeras las que cuidan de los mayores". Además, ha citado dos estudios publicados en la revista 'The Lancet' a lo largo de este año, que han evidenciado que, al contrario de la creencia de ciertos grupos de opinión, los migrantes a países industrializados son generalmente más saludables que las personas tanto en el país que abandonan como en el país de destino.

"El discurso populista demoniza a los inmigrantes, que fortalecen las economías y refuerzan la atención social y los servicios sanitarios. La creación de sistemas de salud que integren a las poblaciones migrantes beneficiará a la sociedad con un mejor acceso para todos y beneficios positivos para las poblaciones locales. No hacerlo podría ser más costoso para las economías nacionales, la seguridad sanitaria y la salud mundial que las modestas inversiones necesarias para proteger el derecho a la salud de los migrantes y garantizar que puedan ser miembros de pleno derecho de la sociedad", comentó uno de los responsables de este trabajo, Ibrahim Abubakar, de la University College London (Reino Unido).

La directora general de Integración y Atención Humanitaria ha reconocido que "es cierto" que se ha producido "algún problema" de sarna en España con la llegada de migrantes, pero ha insistido en que "no son un problema de salud pública" y que esos brotes "se han producido por las malas condiciones en las que ha llegado, con viajes por mar de incluso meses".

A pesar de esto, el informe de 'The Lancet' zanja que "no existe una asociación sistemática entre la migración y la importación de enfermedades infecciosas". Además, la evidencia muestra que el riesgo de transmisión de las poblaciones migratorias a las poblaciones de acogida es "generalmente bajo". Se revela igualmente que las políticas de inmigración e integración restrictivas están teniendo un efecto adverso en la salud de los migrantes en los países de altos ingresos, contribuyendo a peor salud mental, trastornos psicológicos, depresión y ansiedad.

A tenor de estas consecuencias en su salud, tanto De la Mata como Estrella Rodríguez han reclamado mejor "formación" a los profesionales sanitarios para que "tengan conocimiento de sus necesidades específicas, costumbres o enfermedades desconocidas en Europa". "Es una población vulnerable que puede haber sufrido abusos o torturas. Tenemos que empezar a aprender a trabajar con esto, sobre todo en interculturalidad. Determinada población migrante tiene trabajos precarios y 'duelo' migratorio, también deberíamos abordarlo desde la salud", ha reclamado la directora general de Integración y Atención Humanitaria.