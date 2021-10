Más de la mitad de la población confía en volver a la normalidad cuando España alcance la inmunidad de grupo

Archivo - Un sanitario prepara una vacuna contra el coronavirus, en el dispositivo puesto en marcha en las instalaciones del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a 20 de agosto de 2021, en Madrid (España). Casi 5 millones de personas en la Com

El 52 por ciento de la población está convenida de que cuando España alcance la inmunidad de grupo contra la COVID-19 a través de las vacunas, volverá a poder hacer todo lo que hacía antes de la pandemia, mientras que el 22 por ciento está seguro de que no y el 13,6 por ciento considera que aún faltará tiempo para volver a la normalidad.

Estos datos se desprenden del V Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), monográfico sobre 'Efectos y consecuencias del coronavirus', basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre, y nuevamente muy centrado en la salud mental de los españoles durante la pandemia.

Entre los que no están convencidos, un 30 por ciento entiende que no será posible porque ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual; un 15 por ciento cree que tendremos que seguir tomando medidas; mientras el 14,4 por ciento piensa que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos.

Por otro lado, están los que no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado, en su eficacia (6,1%) y los que opinan que tendría que estar toda la población vacunada, que sería necesaria la inmunidad total (7,3%).

La situación del coronavirus que se está viviendo en España y en otros lugares preocupa bastante al 43 por ciento de la población, mucho al 37,8 por ciento, algo al 12, 6 por ciento y nada al 7,7 por ciento. No obstante, en general, el 39 por ciento se siente optimista con el futuro de España, mientras que el 13 por ciento se siente muy optimista, el 30 poco optimista y el 14,6 por ciento nada o casi nada optimista.

El 49,6 por ciento considera que la pandemia ha cambiado la forma de cuidar de su salud, un 41,7 por ciento las medidas higiénicas (mascarilla, limpieza, cosas que se tocan); un 21 por ciento ha mejorado sus hábitos más saludables y cuidarse más (alimentación, deporte, caminar); y un 18 por ciento toma más precauciones y cumplir con las medidas de protección.

A lo largo de estos meses de pandemia hay personas que han estado reflexionando o pensando sobre distintos aspectos de su vida. Así, el 58,6 por ciento ha tomado la decisión de mejorar su salud, el 54,4 por ciento su actividad física y el 22,6 por ciento

tener mejores cuidados personales, hábitos saludables, mentales y físicos.