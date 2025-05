Ni láser ni gotas: un 'cóctel de vitaminas' podría ser la clave para frenar el glaucoma

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

En el glaucoma, el nervio óptico se daña gradualmente, lo que provoca pérdida de visión y, en los casos más graves, ceguera. La presión ocular alta desencadena la enfermedad, por lo que se utilizan gotas oftálmicas, tratamiento láser o cirugía para reducir la presión ocular y así ralentizar la enfermedad. Sin embargo, lamentablemente, el efecto varía.

Los investigadores del glaucoma han teorizado durante mucho tiempo que la homocisteína es relevante para comprender la enfermedad.

EL PAPEL DE LA HOMOCISTEÍNA EN EL GLAUCOMA: ¿CAUSA O CONSECUENCIA?

Ahora, los investigadores del Instituto Karolinska han investigado el papel de la homocisteína de diversas maneras. En el estudio actual, descubrieron que cuando se administraron niveles elevados de homocisteína a ratas con glaucoma, su enfermedad no empeoró. Los investigadores responsables del estudio han iniciado un ensayo clínico con pacientes y se han publicado resultados prometedores en la revista 'Cell Reports Medicine'.

Los investigadores también descubrieron que los niveles altos de homocisteína en sangre en personas con glaucoma no se correlacionaban con la velocidad de progresión de la enfermedad, y que el glaucoma no era más común en personas con predisposición genética a la formación de altos niveles de homocisteína. Con base en estos hallazgos, los investigadores concluyeron que la homocisteína no desencadena la enfermedad, sino que es una consecuencia de ella.

Dado que la homocisteína es un componente natural del metabolismo corporal, los investigadores querían investigar las vías metabólicas que la involucran tanto en roedores como en humanos con glaucoma.

Observaron varias anomalías, la más importante de las cuales eran cambios metabólicos relacionados con la capacidad de la retina para utilizar ciertas vitaminas. Este cambio provocó una ralentización del metabolismo local en la retina, lo cual influyó en el desarrollo de la enfermedad.

"Nuestra conclusión es que la homocisteína es un factor secundario en el proceso de la enfermedad, no un factor determinante. Los niveles alterados de homocisteína podrían indicar que la retina ha perdido la capacidad de utilizar ciertas vitaminas necesarias para mantener un metabolismo saludable", puntualiza James Tribble, coautor del artículo e investigador y profesor adjunto del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska..

Por eso, "quisimos investigar si los suplementos de estas vitaminas podrían proteger la retina".

VITAMINAS B6, B9, B12 Y COLINA: EL SUPLEMENTO QUE PROTEGE LA VISIÓN

Y tras marcarse ese objetivo han descubierto que un suplemento vitamínico que mejora el metabolismo ocular parece ralentizar el daño al nervio óptico en el glaucoma, según aseguran desde el Instituto Karolinska (Suecia).

En experimentos con ratones y ratas con glaucoma, los investigadores administraron suplementos de vitaminas B6, B9 y B12, así como colina. Esto tuvo un efecto positivo. En los ratones con glaucoma de desarrollo más lento, el daño al nervio óptico se detuvo por completo.

EL INSTITUTO KAROLINSKA PONE A PRUEBA EL SUPLEMENTO

En las ratas, que presentaban una forma más agresiva de la enfermedad con una progresión más rápida, la enfermedad se ralentizó. En estos experimentos no se trató la presión ocular, lo que los investigadores destacan como particularmente interesante: sugiere que la mezcla de vitaminas afecta la enfermedad de una manera diferente a como lo hace la reducción de la presión ocular.