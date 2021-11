El ISCIII participa en un proyecto sobre el uso de vacunas para combatir la resistencia a los antimicrobianos

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, participa en el proyecto europeo 'Predicting the Impact of Monoclonal Antibodies and Vaccines on Antimicrobial Resistance' ('PrIMAVeRa'), sobre el uso de vacunas para combatir la resistencia a los antimicrobianos, a través del Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII).

Se trata de un proyecto de colaboración público-privada que busca aprovechar el big data y la inteligencia artificial para impulsar la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos mediante vacunas. Para apoyar 'PrIMAVeRa', la iniciativa europea Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) ha movilizado más de 9 millones de euros.

En concreto, es el investigador Michael McConnell quien lidera uno de los paquetes de trabajo del proyecto desde el Laboratorio de Referencia e Investigación en Resistencia a Antibióticos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria del CNM-ISCIII.

Otros investigadores de este organismo implicados en el proyecto son María Pérez Vázquez, Jesús Oteo y Belén Aracil. El proyecto, además, está apoyado por la Oficina de Proyectos Europeos del ISCIII.

MODELOS MATEMÁTICOS PARA PREDECIR LAS RESISTENCIAS

La utilización de análisis de big data e inteligencia requiere la gestión de grandes bases de datos, plataformas conjuntas con información sobre patógenos y huéspedes que permitan elaborar algoritmos para un uso más eficiente de vacunas y anticuerpos monoclonales contra estas resistencias a antimicrobianos. Iniciativas como este proyecto son claves en la futura implantación de estas alternativas terapéuticas en la práctica clínica.

En concreto, el objetivo de 'PrIMAVeRA' es desarrollar una plataforma web de código abierto, accesible para toda la comunidad científica, que combine modelos matemáticos con un repositorio microbiológico, epidemiológico y datos tanto clínicos como económicos, que sirva como referencia para tomar decisiones sostenibles en el tiempo en torno al uso de vacunas y anticuerpos monoclonales.

La iniciativa involucra a 19 socios en la Unión Europea (UE), más Reino Unido y Rusia, y cuenta con la participación de instituciones científicas, académicas, empresas y laboratorios farmacéuticos.

Está coordinado por la European Vaccine Initiative (con sede en Alemania), y la coordinación científica corresponde al Centro Médico Universitario de Utrecht (en los Países Bajos). El líder en el ámbito de la industria es el laboratorio GSK.

Así, la finalidad es desarrollar modelos matemáticos para predecir el impacto de las vacunas y los anticuerpos monoclonales en la reducción de las resistencias, y garantizar su futura aplicación de manera eficiente y sostenible para que los resultados lleguen y se mantengan más allá de los cinco años que durará el proyecto.

Concretamente, 'PrIMAVeRa' cuenta con cinco paquetes principales de trabajo. El primero se encarga de investigar la carga de enfermedad ligada a las resistencias antimicrobianas; el segundo, del desarrollo de modelos bioinformáticos; el tercero, del manejo de datos; el cuarto, del análisis de la coste-efectividad del modelo desarrollado; y el quinto, que está coordinado desde el CNM-ISCIII, trabaja en la evaluación global del proyecto.

Entre otras cuestiones, este paquete liderado desde el CNM-ISCIII realiza el seguimiento y validación del modelo informático desarrollado, pone a disposición de la comunidad científica informes de seguimiento, y elabora un plan de sostenibilidad para la aplicación real del modelo. A estos cinco paquetes científicos de trabajo se suman otros dos: uno para la coordinación general del proyecto y otro destinado a su comunicación y divulgación.