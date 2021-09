Investigadores crean una base de datos con información de más de 800 cepas de 75 virus

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de científicos ha creado un nuevo y potente recurso para acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos para combatir la próxima pandemia.

En concreto, han desarrollado un sistema de información en Internet, denominado virusMED, que expone todo lo que sabemos sobre la estructura atómica y las posibles vulnerabilidades de más de 800 cepas de virus de 75 familias diferentes, como el SARS-CoV-2, la gripe, el ébola y el VIH-1.

Esta nueva base de datos de las proteínas de las posibles amenazas ayudará a los científicos a responder con rapidez y eficacia contra el próximo patógeno dispuesto a causar estragos en la humanidad. Los investigadores comparan el recurso con Google Maps, ya que organiza y anota los principales puntos de interés de un virus que los científicos pueden utilizar como hoja de ruta en el desarrollo de fármacos y vacunas.

"La batalla contra la COVID-19 aún no ha terminado, pero no podemos esperar para empezar a prepararnos para la próxima pandemia. VirusMED es un paso hacia un sistema de información avanzado que reúne a investigadores con conocimientos diversos para abordar complejos retos biomédicos. La información contenida en virusMED ayudará a los investigadores virales de muchas disciplinas, especialmente a los que trabajan en el diseño de fármacos o terapias antivirales. Proporcionamos un novedoso análisis estructural e integramos la información pertinente de varios recursos para ofrecer una imagen completa de las regiones más importantes y vulnerables de las proteínas", ha comentado el investigador Wladek Minor, de la University of Virginia School of Medicine.

Al desentrañar rápidamente el mecanismo de acción del virus del SARS-CoV-2, los científicos pudieron desarrollar vacunas seguras y eficaces para el COVID-19. Esta nueva base de datos pretende poner ese tipo de información crítica al alcance de los científicos en una única y cómoda ubicación.

VirusMED contiene amplia información sobre especies y cepas de virus, huéspedes, proteínas virales y anticuerpos, así como sobre los fármacos que ya han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), entre otros datos científicos importantes. Los investigadores llaman a los puntos de interés de un virus sus 'puntos calientes', que constituyen sólidos puntos de partida para el desarrollo de fármacos y vacunas.