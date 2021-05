Investigadora sobre AstraZeneca: "No es lógico tener las vacunas y no poner una segunda dosis"

Advierte de que no hay ningún ensayo clínico que avale poner una segunda dosis de otra vacuna

LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora en Inmunología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carmen Álvarez-Domínguez, ha señalado sobre AstraZeneca: "No es lógico tener las vacunas y no poner una segunda dosis".

La suspensión de la vacunación de la COVID-19 con AstraZeneca a los menores de sesenta años por su posible vinculación con casos raros de trombosis ha dejado en el limbo a personas que esperaban recibir la segunda dosis.

Para la investigadora, poner una segunda dosis con otra vacuna "puede funcionar pero no hay ensayo clínico que lo avale". Así, "puede funcionar o puede que no por algo muy lógico, porque el antígeno va a ser distinto".

Además, ha indicado, se desconoce si, por azar, puesto que una da un tipo de efectos adversos y otra da otro al poner las dos juntas darán más efectos adversos. Algo que, también, se tiene que ver en un ensayo clínico. De este modo, cree que es un "riesgo" y que deben hacerse primero los ensayos clínicos.

Francia, por su parte, ya ha anunciado que pondrá en marcha esta estrategia e inyectará una segunda dosis de Pfizer o Moderna. Para este experta: "Ese es su riesgo". "Como científico, y profesional sanitario, no me parece bien que se pongan cosas que no hay ensayo clínico para ellas", ha añadido.

Con respecto a las personas que están esperando la segunda dosis, ha explicado que, si pasa el tiempo, la eficacia de la vacuna será más baja. "Pero", ha añadido, "tenemos los datos del Reino Unido con millones de personas a los que les han vacunado con una dosis de AstrZeneca y no sólo han tenido setenta por ciento de eficiencia sino un poco más".

"Lo que no es lógico es tener las vacunas y no ponerlas, porque es que las tenemos, están en las neveras y hay que ponerlas ya", ha afirmado con respecto a AstraZeneca.

Ha visto que "se está haciendo una exageración de un caso por cada 400.000; y no estamos criticando lo mismo a otros medicamentos".

"A mí me parece que hay una exageración que no está avalada por los ensayos clínicos ni las evidencias reales, porque tenemos evidencia de que en Reino Unido, que ha vacunado a más del sesenta por ciento de la población con AstraZeneca ya están casi fuera de tener que llevar mascarilla", ha dicho.

Por otro lado, Canadá se ha convertido en el primer país que autoriza una vacuna para la franja de edad de adolescentes menores de dieciséis años, algo que la Unión Europea y Estados Unidos por ahora aún están revisando.

La investigadora ha visto que sería "adecuado" aprobarlo en España porque ya hay varios ensayos clínicos en esa franja de edad y se trata de una población en la que las personas son asintomáticas y capaces de ser grandes transmisores del virus.