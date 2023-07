Una inmunoterapia para pacientes con cáncer de pulmón difícil de tratar mejora la supervivencia a largo plazo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio mundial dirigido por la University College de Londres (Reino Unido) y financiado por la compañía farmacéutica Roche ha demostrado que su inmunoterapia oncológica atezolizumab mejora significativamente la supervivencia global de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado que no podían ser tratados con quimioterapia con platino, en comparación con la quimioterapia de agente único.

Los resultados del ensayo, publicados en la revista científica 'The Lancet', son una buena noticia para los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico que no pueden ser tratados con quimioterapia estándar a base de platino, debido a dudas sobre su capacidad para soportar el tratamiento.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con unos 2,2 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes al año. La mayoría de los pacientes presentan cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en estadio avanzado.

Para los pacientes más aptos con CPNM en estadio avanzado, la inmunoterapia de primera línea con o sin quimioterapia doblete basada en platino (PDC) se ha establecido ya como el tratamiento estándar. Esto se debe a varios ensayos aleatorizados que se limitaron a participantes "aptos" con una mediana de edad igual o inferior a 65 años y capaces de tolerar la PDC.

Sin embargo, más del 40 por ciento de los pacientes con CPNM en estadio avanzado no gozan de buena salud y suelen ser ancianos con importantes comorbilidades médicas. El tratamiento con PDC estándar no es adecuado para muchos de estos pacientes debido a su mala tolerancia o a problemas de toxicidad, lo que les deja con opciones de tratamiento limitadas. A menudo se les trata con quimioterapia de agente único menos eficaz o se les ofrecen los mejores cuidados de apoyo.

Actualmente, la mayoría de las directrices de tratamiento no recomiendan la inmunoterapia debido a la falta de resultados aleatorizados que indiquen que es segura, bien tolerada y aumenta la supervivencia global de esta población de mal pronóstico.

Este es el primer ensayo aleatorizado de fase III sobre el tratamiento inmunoterápico de primera línea con atezolizumab (también conocido como 'Tecentriq') en una población de CPNM avanzado considerada no apta para la quimioterapia estándar con platino.

El ensayo pretendía establecer la eficacia, la seguridad y la tasa de supervivencia global del tratamiento de inmunoterapia de primera línea con atezolizumab en comparación con la quimioterapia de agente único en pacientes con CPNM en estadio avanzado.

El estudio demostró que el atezolizumab mejoró significativamente la supervivencia global y produjo un beneficio clínicamente significativo en la supervivencia a largo plazo, con el doble de pacientes (24%) tratados con atezolizumab que seguían vivos a los dos años en comparación con los tratados con quimioterapia (12%), a pesar de que más del 50 por ciento de los pacientes tratados con quimioterapia que seguían vivos a los dos años recibieron inmunoterapia posterior.

"Durante más de dos décadas, los ensayos clínicos no han conseguido aportar beneficios terapéuticos significativos a los pacientes de CPNM de edad avanzada con mala salud que no son aptos para la quimioterapia estándar con doblete de platino. Este es el primer ensayo aleatorizado que demuestra que el tratamiento de inmunoterapia con atezolizumab en primera línea mejora significativamente la supervivencia global en comparación con la quimioterapia de agente único para estos pacientes de mal pronóstico, con el doble de pacientes vivos a los dos años. El tratamiento también dio lugar a la estabilización o mejora de las medidas de calidad de vida relacionadas con la salud, y no se identificaron nuevos problemas de seguridad", ha comentado Siow Ming Lee, que presidió el Comité Directivo del estudio.