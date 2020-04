El Gobierno no exigirá usar mascarillas si todos los ciudadanos no tienen acceso a ellas

Sobre el control de precios: "No vamos a permitir que nadie saque tajada"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso. "El Gobierno no va a exigir algo que no se pueda cumplir. Cuando haya una recomendación o exigencia contará con que haya capacidad", ha apuntado en rueda de prensa.

Illa ha defendido el cambio de postura del Gobierno en relación al uso de mascarillas por parte de la población general, apoyándose en las "nuevas recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a distintos estudios publicados en los últimos días, que apuntan que su utilización podría frenar sustancialmente los contagios debido a que hay una parte de la población contagiada pero asintomática.

"El Ministerio está estudiando eta cuestión. La comunicaremos cuando la tengamos decidida, siempre en base a la opinión de los expertos", ha resaltado, aunque puntualizando que no se impondrá su utilización obligatoria a menos que haya disponibilidad para la población.

Con respecto al control de precios anunciado este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado que el Ejecutivo ha puesto "todos los medios para evitar que nadie quiera beneficiarse de una situación tan dura" como la del coronavirus.

"El precio está siendo objeto de seguimiento. No vamos a permitir que nadie pretenda sacar tajada de esta situación", ha proclamado, insistiendo en que el Gobierno está realizando un seguimiento de precios tanto de mascarillas como de geles hidroalcohólicos y otro tipo de productos sanitarios necesarios en la lucha contra el Covid-19.

"Vamos a garantizar, lógicamente en la medida de nuestras posibilidades, ese material de protección para los trabajadores y el conjunto de la población en general, y vamos a garantizar el precio de esos materiales", comentó ayer Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.

"Lo hemos hecho por ejemplo, desgraciadamente, ante la necesidad de establecer precios controlados en los servicios funerarios. Hemos dictado hace unos días una orden en relación con este asunto y ahora los vamos a hacer para garantizar la provisión de este material para las personas con menos recursos. Esta es una exigencia que nos hemos puesto como Gobierno y, evidentemente, es un derecho que tienen los ciudadanos", apostilló el líder del Ejecutivo.