Hábitos para asegurar una larga vida útil al pene

MADRID, 15 Sep. (EDIZIONES) -

El pene envejece como el resto del cuerpo y es fundamental que los hombres ejerciten su suelo pélvico. Sí, has leído bien. El suelo pélvico no es sólo cosa de mujeres, sino también de hombres, y está comprobado que el fortalecimiento de los músculos en la zona aumenta la rigidez del pene.

Así lo defiende la doctora Blanca Madurga, doctora en Medicina y especialista en Urología con más de 30 años de experiencia, especialista en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que ha publicado recientemente 'Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar' (Planeta).

Cuenta esta experta que el pene se puede ejercitar como cualquier otro órgano del cuerpo: "Es decir, si lo utilizas tendrá más vida, lógicamente; pero luego están los ejercicios de suelo pélvico, los hombres también deben realizarlo y a partir de ahí lograrán prevenir la incontinencia cuando sean adultos mayores. Esto también les ayudará a tener una mejor calidad en las relaciones sexuales".

Hacerlos en el día a día les favorecerá el controlar la eyaculación, según prosigue esta doctora, con los ejercicios de suelo pélvico, o de Kegel, que consisten en contraer y en relajar, de forma voluntaria, los músculos del suelo pélvico; iniciándose en esta práctica, tal y como afirma, con la ayuda de un profesional sanitario en la materia, un fisioterapeuta de suelo pélvico generalmente.

A su juicio, estos ejercicios de suelo pélvico son idóneos a partir de los 40-50 en todos los casos, o bien en los pacientes más jóvenes con problemas como la eyaculación precoz, a la hora de prevenir la incontinencia urinaria, o para tratar la disfunción eréctil. "De no ejercitar el pene en el día a día puede aparcer la eyaculación precoz, incontinencia urinaria, y llegará un momento que cuando quieran usarlo no sabrán cómo hacerlo", advierte la doctora Madurga.

CUIDADO DIARIO

Pero después, y para asegurar una larga vida útil al pene, esta uróloga del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y miembro de la Asociación Española de Urología, aporta los siguientes consejos:

1. Evitar el sedentarismo: Provoca obesidad, y con sus posibles consecuencias (diabetes, colesterol, cardiopatías, hipertensión arterial, síndrome metabólico, entre otras); "al movernos aumentamos la velocidad de la circulación de la sangre, que nos llegará mejor a todas las partes del cuerpo, incluso al cerebro, activando nuestro sistema nervioso al completo", por eso, defiende que "si queremos que el pene esté vivo, le tiene que acompañar el resto del cuerpo y de la mente" y hay que hacer siempre ejercicio adecuado a la condición física y a la edad.

2. Alimentación saludable: Parece mentira pero para una adecuada salud peneana subraya que también es imprescindible cuidar de lo que comemos; aquí alerta de que "el alcohol deja 'poso' en las arterias del pene, y las consecuencias se van acumulando copa a copa, pero habla del alcoholismo crónico, no del que se consume de forma aislada; apunta a huir de la comida rápida, de la bollería industrial y de los dulces; para seguir con unos buenos hábitos en comida.

3. Analíticas rutinarias donde se mida la glucemia o azúcar en sangre, el colesterol, los triglicéridos, un hemograma completo, pruebas hepáticas y tiroideas que "pueden afectar seriamente a nuestra salud sexual"; advierte de que si tienes un poco de colesterol y de triglicéridos, y el hígado mínimamente tocado puede empezar tu calvario hacia una disfunción eréctil grave y de difícil tratamiento médico porque el pene tenga placas de ateroma en sus arterias que dificulten las erecciones.

4. Higiene: Hay gente que no se lava bien el pene por defecto o por exceso; la técnica de lavarse el pene en el caso de los pacientes que no están operados de fimosis, debe consistir en bajarse el pellejo, secarlo, y acordarse siempre de subirlo porque si no pueden tener una parafimosis, una afección muy desagradable, en la que se hincha mucho el glande, y es muy doloroso.

5. Prevención de enfermedades de transmisión sexual, dado además el aumento de los últimos años en España, para lo que es imprescindible el empleo del preservativo siempre.

6. No llevar prendas de ropa ajustadas es importante, no están muy de moda los vaqueros ajustadísimos; y los calzoncillos de bóxer, si son de algodón y no son de tres tallas menos no están mal, pero mejor que los calzoncillos sean anchos y los testículos estén mejor al aire, sueltos, porque si los hombres los tienen muy cerca del cuerpo toman la temperatura corporal y esto puede provocar problemas de fertilidad (los testículos para generar espermatozoides tienen que fabricarlos a una temperatura inferior a la del cuerpo, y por eso están fuera del cuerpo).

7. Acudir al urólogo siempre que se necesite, pero también para prevenir enfermedades: "A partir de los 50 años, o de los 45 si tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, debes ir al urólogo para hacerte un chequeo".

8. Pálpate el pene y los testículos no sólo por gusto: Al igual que las mujeres deben palparse el pecho para ver si tienen bultos, lo mismo deben hacer los hombres y si te notas en los testículos un bulto duro y generalmente no muy doloroso ve al urólogo.