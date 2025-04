Día Mundial del Pene: el móvil, el porno y el estrés, los enemigos silenciosos de la erección

MADRID, 26 Abr. (EDIZIONES) -

La disfunción eréctil es un problema frecuente en nuestra sociedad, y además, desde edades jóvenes. Se calcula que uno de cada cinco españoles la padecen, prácticamente en todos los grupos de edad, y desde los 25 años, según datos recabados en el estudio Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina, en el que han participado varias sociedades científicas españolas, como la Asociación Española de Urología, o la Sociedad Española de Cardiología.

Para conocerla un poco más y saber qué factores pueden favorecerla, coincidiendo este sábado, día 26, con la celebración del Día Mundial del Pene, en Europa Press Salud Infosalus entrevistamos al doctor Eduardo García Cruz, que es urólogo en el Instituto de Urología Serrate y Ribal (Barcelona) y en ROC Clínic (Madrid), y referente en el estudio de esta materia.

Nos cuenta que la disfunción eréctil se define como "la incapacidad para conseguir una erección suficiente para tener relaciones sexuales satisfactorias". Subraya, eso sí que, aunque la edad hace que tengamos menos erecciones y aumenta la probabilidad de disfunción, "la disfunción eréctil no es normal a ninguna edad".

Tal y como indica la Asociación Española de Urología, este fenómeno puede desarrollarse en diferentes grados, desde una erección aunque 'no tan rígida', hasta la ausencia total de erección.

PRINCIPALES CAUSAS DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Entre las principales causas de la disfunción eréctil, este urólogo apunta que "en hombres jóvenes tenemos sobre todos problemas de ansiedad, de confianza, además del uso de pornografía y de anabolizantes". Mientras, sostiene que, en los hombres mayores de 50, los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, y un colesterol alto.

¿Cómo mejorarla en el día a día? El doctor García Cruz lo tiene claro y sostiene en este sentido que "lo más fácil" es empezar por descanso, seguido de la práctica de una dieta baja en carbohidratos y en grasas procesadas. También ve imprescindible no fumar, así como la realización de ejercicio físico de fuerza. "Si además le podemos sumar limitar al máximo posible el uso de porno, y tener una buena comunicación e intimidad con la pareja, es lo más indicado", asegura este experto.

"El estrés, la ansiedad, o el uso de pantallas y dispositivos influyen muchísimo en la salud sexual masculina. La activación del sistema nervioso simpático - lucha y huida -, producido por el estrés, por los problemas familiares, de pareja, o los sexuales, va a hacer que nuestro deseo y nuestra erección disminuyan, y además acortan la duración del sexo", asevera este especialista de ROC Clínic.

Además, mantiene que sólo se están empezando a ver las consecuencias del uso del porno, tanto en chavales jóvenes como en hombres más mayores. "Y, a riesgo de sonar muy pesimista, vienen cosas aún peores", advierte este urólogo.

CUÁNDO APARECE EL PROBLEMA

En este contexto, la Asociación Española de Urología recuerda que la disfunción eréctil suele ser un proceso progresivo, en el que se va notando que poco a poco no se consigue esa rigidez que antes se conseguía en las erecciones, o bien que éstas no duran lo suficiente como para lograr una relación sexual satisfactoria.

Cuenta esta sociedad científica que para el diagnóstico se realiza por los síntomas que presenta el paciente, así como por estudios analíticos, sobre todo hormonales, así como de control de colesterol, triglicéridos o de glucosa, entre otros parámetros. "La ecografía Doppler puede informarnos del flujo arterial y venoso de un paciente en erección, aunque hay más estudios para diagnosticarlo", añade.

Eso sí, la Asociación Española de Urología asegura que "lo más importante del tratamiento es que la disfunción eréctil se puede curar", y por ello se suele iniciar por una terapia oral en distintas dosis y formas de administración.

Ya en función de la respuesta del paciente, se pueden poner en marcha otra serie de vías terapéuticas, como geles, terapia intracavernosa, entre otras. En este sentido, el doctor García Cruz indica que en la actualidad a los fármacos para el tratamiento y otras alternativas ya conocidas se suma la tecnología sanitaria.

A su juicio, lo "más innovador y disruptivo" en este campo celebra que está siendo el uso de la radiofrecuencia para prevenir y tratar la disfunción eréctil asociada a la edad: "Existen ya dispositivos de radiofrecuencia domiciliaria. Cada vez podemos ir más a la raíz del problema. En casos extremos podemos llegar a la cirugía".

No obstante, este especialista en Urología insiste en este punto: "La disfunción eréctil tiene solución, pero no existe la misma 'receta' para todos los pacientes: se trata de entender al hombre y a su pareja, encontrar la causa del problema, y de plantear un tratamiento encaminado a la persona; no sólo al pene".