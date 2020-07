Expertos creen que la pandemia ha hecho necesario contar con una estrategia de datos coordinada con la UE

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en la segunda edición de 'Diálogos PHC', organizada por Roche, ha comentado que la pandemia de Covid-19 y su impacto en el sistema sanitario han puesto en evidencia la necesidad de adoptar algunos cambios en el esquema de recogida, procesamiento e interpretación de datos del Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Unión Europea.

Y es que, tal y como han comentado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, el jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, uno de los pasos "ineludibles" que deben darse a corto y medio plazo es la aprobación de una estrategia de datos en salud de ámbito estatal, no solo para poder enfrentar situaciones similares a la vivida, sino también para obtener conclusiones de los datos ya recogidos útiles desde el punto de vista clínico.

"No pueden convivir en un mismo Sistema Nacional de Salud diferentes compatibilidades de datos. No se deberían recoger datos que no correspondan a unos estándares de calidad comunes a todas las comunidades autónomas. Por eso es necesario aprobar una estrategia de datos cuyo diseño debería coordinarse desde Europa para que todos los países de la Unión Europea sigan los mismos estándares", ha asegurado el doctor Trilla.

Además, ha desvelado que la prueba más palpable de esa descoordinación en los datos es la imposibilidad de homogeneizar las cifras de fallecidos provocadas por la pandemia en los diferentes países de la Unión Europea. En esta misma línea, se ha pronunciado el doctor Juan Cruz Cigudosa, para quien es el momento de empezar a trabajar en una estrategia nacional de datos en salud cuyo sistema que cumpla con tres premisas ineludible: que sea diseñado por un equipo multidisciplinar; tenga en cuenta unos criterios comunes de calidad de los datos; y sea de acceso inmediato para que permita adoptar decisiones en tiempo real.

"No tiene ningún sentido pensar en la unidad territorial del Sistema Nacional de Salud con un sistema que tiene barreras territoriales en los datos.La ciencia de Europa viene en código abierto. No deben existir fronteras. Todos debemos trabajar de la misma forma en la UE", ha subrayado.

ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS

Otra de las necesidades que, a juicio de los expertos, ha desvelado la pandemia ha sido la escasez de recursos humanos especializados para la gestión de los datos, lo que aconseja automatizar los procesos para que no dependan tanto de la mano de obra. Y es que, tal y como ha explicado el doctor Trilla, las agencias de salud pública de las comunidades autónomas se vieron colapsadas por la ingente cantidad de datos que se han generado durante el pico de casos de Covid-19.

"En ese momento, los profesionales sanitarios de los hospitales se han centrado en atender a los pacientes y se ha tenido que recurrir a voluntarios, estudiantes de medicina para evitar la pérdida de información. Es imprescindible reforzar los sistemas de recogida de datos y automatizarlos porque en la actualidad dependen mucho de la mano de obra manual", ha asegurado.

Para este experto ahora, además, debe afrontarse el reto de convertir esa gran cantidad de datos recogidos en conocimiento sólido que permita entender mejor una enfermedad de la que desconocen muchos aspectos. "España tiene un volumen de casos de Covid-19 impresionante y si no se explotan bien los datos recabados sería un despropósito. Es esencial tener las herramientas para usar esos datos. Necesitamos grandes bases de datos, sólidas, bien construidas y con un sistema de acceso rápido para poder consultarlas, interpretarlas y sacar conclusiones con relación al tratamiento del Covid-19: algoritmos pronóstico y valores predictivos para el diagnóstico, entre otros", ha afirmado.

En cuanto a las posibles mejoras legislativas, el doctor Cigudosa ha señalado la pandemia nos ha permitido observar áreas de mejora. "Es esencial que hagamos una parada técnica para contemplar en la Ley situaciones como la vivida estos meses. Primordialmente debemos ser respetuoso con los derechos de las personas, pero cuando se trata de datos sanitarios no puede ser que se den situaciones como solicitar un consentimiento informado de nueve páginas firmadas manualmente en un estudio de seroprevalencia en personal sanitario", ha enfatizado.

Finalmente, ha abogado por hacer más sencillos los requerimientos y procedimientos para la recogida de datos porque no hay que olvidar que en esos datos está la solución a muchos problemas de salud. "Este es un déficit crónico que tenemos y que debería ser urgente reconsiderar", ha concluido este especialista.